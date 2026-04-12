Phút bất lực nghe kêu cứu trong vụ cháy 2 người tử vong ở TP.HCM

Liên quan vụ cháy làm 2 người tử vong, nhiều người khác bị thương trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến 11h ngày 12/4, lực lượng chức năng vẫn phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân.
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà dạng ống rộng khoảng 100 m², cách cầu vượt Tân Thới Hiệp (quốc lộ 1) khoảng 2 km. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong có khoảng 12 người sinh sống.
Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan lên các tầng trên, bao trùm nhiều phòng trọ. Khói đen dày đặc khiến một số người mắc kẹt bên trong liên tục kêu cứu. Trong hình là lực lượng chức năng phong toả hiện trường.
Là người chứng kiến, ông Phúc (sống cạnh hiện trường) vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại thời điểm phát hiện vụ việc. Khoảng 3h, khi đang dọn hàng, ông nghe tiếng tri hô thất thanh. Chạy ra ngoài, ông thấy khói đen nghi ngút bốc ra từ căn nhà bên cạnh.
“Lúc đó tôi thấy một người đàn ông hoảng loạn chạy ra khỏi đám cháy, tay bị thương do đập cửa để thoát thân. Ngay sau đó, một người phụ nữ chạy ra cầu cứu, nói chồng mình còn mắc kẹt bên trong. Chúng tôi nghe mà bất lực, chỉ biết đứng nhìn người phụ nữ ngồi bệt xuống cầu cứu”, ông Phúc kể.
Theo ông Phúc, lối thoát duy nhất của căn nhà đã bị khói và lửa bao trùm hoàn toàn, khiến việc tiếp cận cứu người gần như không thể. “Khói dày đặc, không thể nhìn thấy đường vào. Chúng tôi cố gắng nhưng không thể tiếp cận bên trong, chỉ còn cách chờ lực lượng chức năng”, ông nói.
Trong đám cháy, hai người con của chủ nhà may mắn thoát nạn khi nhảy từ tầng 2 xuống đất. Sau đó, lực lượng chức năng có mặt, sử dụng thang tiếp cận các tầng để tổ chức cứu hộ.
Bà Tâm, một người dân khác sống gần hiện trường, cho biết khi nghe tiếng kêu cứu đã chạy ra ngoài và chứng kiến khói bốc mù mịt từ các cửa sổ tầng trên. Người dân xung quanh hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không hiệu quả.
Theo ghi nhận, căn nhà xảy ra cháy cao 4 tầng, trong đó 3 tầng trên được chia thành 6 phòng trọ. Tầng trệt được cho thuê làm tiệm thuốc tây; lối đi vào khu trọ rộng khoảng một mét, đồng thời là nơi để hơn 10 xe máy.
Lực lượng chức năng vẫn phong toả hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Rạng sáng 12/4, nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai dập lửa và cứu nạn. Các tổ công tác dùng thang tiếp cận các tầng cao để đưa người mắc kẹt ra ngoài.
Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân (24 và 26 tuổi, quê Bến Tre và Cà Mau) tử vong trong một phòng trọ. Nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.
Ngoài ra, 5 người bị ngạt khói được giải cứu, đưa đến Bệnh viện Trung Mỹ Tây (cách hiện trường khoảng 1,5 km) cấp cứu; một trẻ em sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị.