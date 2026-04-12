Cháy dãy nhà trọ trong đêm tại TP.HCM, 2 người tử vong

Đến gần 10h ngày 12/4, Công an phường Tân Thới Hiệp vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng rạng sáng cùng ngày, người dân sống gần tiệm thuốc tây trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp, Quận 12 cũ, TP.HCM) bất ngờ nghe tiếng hô hoán, kêu cứu thất thanh. Chạy ra kiểm tra, họ phát hiện khói lửa đã bao trùm dữ dội một dãy nhà trọ gần đó.

Ngay lập tức, những người này đã huy động bình chữa cháy mini và nguồn nước tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy bốc lên quá nhanh, khói đen dày đặc bốc lên nghi ngút khiến việc tiếp cận sâu bên trong để cứu người gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP.HCM lập tức điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến đám cháy dập lửa.

Tại hiện trường, các chiến sĩ chia thành nhiều mũi, vừa phun vòi rồng khống chế lửa, vừa đeo bình khí tiếp cận các phòng trọ để đưa nạn nhân ra ngoài. Vụ cháy khiến 2 người tử vong (1 nam, 1 nữ) và 5 người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Danh tính hai nạn nhân chưa được công bố.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy nằm sâu trong hẻm, nhiều tài sản bên trong các phòng trọ bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai các nhân chứng và khám nghiệm nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân cũng như thống kê thiệt hại về tài sản.