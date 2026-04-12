Cửa khóa vân tay khiến nhiều người mắc kẹt trong vụ cháy ở TP.HCM

Thời điểm xảy ra cháy, cửa chính của căn nhà sử dụng khóa vân tay. Trong tình huống hoảng loạn và mất điện, nhiều người không thể mở cửa để thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy nhà trọ 4 tầng ở TP.HCM Hỏa hoạn vào rạng sáng 12/4 tại căn nhà cao 4 tầng được ngăn phòng cho thuê trọ, khi xảy ra hỏa hoạn, cửa chính sử dụng khóa vân tay khiến nhiều người bên trong gặp khó khăn.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại căn nhà 4 tầng cho thuê trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) vào rạng sáng 12/4, khiến hai người tử vong và 5 người khác bị ngạt khói phải nhập viện, cơ quan chức năng đã có những thông tin ban đầu.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 3h sáng cùng ngày, khi đang say ngủ, gia đình ông Nguyễn Trường Thọ (chủ nhà) gồm 4 người bị đánh thức bởi tiếng gạch nổ lớn phát ra từ khu vực dãy nhà ngăn phòng cho thuê 5 tầng ở liền kề phía sau khu vực sinh hoạt của gia đình.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực nơi căn nhà bị cháy để điều tra nguyên nhân.

Mọi người liền mở cửa ngăn chạy ra sau xem, thì thấy khói bốc lên mù mịt nên gọi điện báo cháy cho Công an phường...

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, cửa chính của căn nhà sử dụng khóa vân tay. Trong tình huống hoảng loạn và mất điện, nhiều người không thể mở cửa để thoát ra ngoài, khiến việc tiếp cận cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Xe chữa cháy và cấp cứu có mặt tại hiện trường.

Người dân xung quanh phát hiện cháy đã hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa và tìm cách phá cửa cứu người nhưng bất thành. “Chúng tôi nghe tiếng kêu cứu bên trong nhưng không vào được vì cửa bị khóa. Mọi người rất hoảng loạn”, một nhân chứng cho biết.

3 giờ 8 phút cùng ngày, tiếp nhận tin báo cháy, Đội PCCC và CNCH khu vực An Sương trực thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương điều động 4 phương tiện xe chữa cháy chuyên dụng và 21 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường bố trí phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Lúc này, tại khu vực bãi đậu xe gắn máy của khu nhà cho thuê với diện tích chật hẹp, chỉ khoảng 20 m2, đám cháy bốc khói nghi ngút. Do không có không gian để thoát ra bên ngoài, lượng khói mịt mù nhanh chóng lan tỏa lên các tầng bên trên thông cầu thang bộ của khu nhà trọ. Hai chiến sĩ chữa cháy thực hiện khẩn cấp công việc cứu người. Một đồng chí cứu hộ leo ban công khu vực phía trước nhà để tìm đường vào giải cứu những nạn nhân đang mắc kẹt bên trong.

Cùng lúc, lực lượng chữa cháy còn lại dùng các phương tiện dập tắt đám cháy đang bùng lên từ 12 chiếc xe gắn máy và một chiếc tủ lạnh tại khu vực bãi đậu xe. Lực lượng PCCC phát hiện, cứu hộ và đưa 10 nạn nhân thoát khỏi đám cháy ra bên ngoài an toàn, trong đó có một cháu bé 18 tháng tuổi.

Cháu bé 18 tháng tuổi được giải cứu ra ngoài.

Riêng tại khu vực tầng 4, lực lượng cứu hộ phát hiện anh N.N.B (sinh năm 2000, tỉnh Cà Mau) và chị N.T.L.H (sinh năm 2002, tỉnh Vĩnh Long) trong nhà vệ sinh. Mặc dù đã được lực lượng PCCC tận tình giải cứu ra ngoài an toàn, nhưng do bị ngạt khói với mức độ nghiêm trọng, hai nạn nhân này đã tử vong sau đó.

Ngoài ra, có năm người khác bị ngạt khí đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng bên trong căn nhà bị cháy rụi, hư hỏng nặng, trong khi bên ngoài ít bị ảnh hưởng. Đến trưa cùng ngày, khu vực vẫn được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.