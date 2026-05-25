Ùn ứ cục bộ tại vòng xoay Điện Biên Phủ sáng đầu tuần

  • Thứ hai, 25/5/2026 10:30 (GMT+7)
Sáng đầu tuần, vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm ùn ứ cục bộ khi lượng xe đổ về trung tâm TP.HCM tăng giờ cao điểm.

Đây là ngày thứ 3 TP.HCM triển khai phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, một trong những nút giao phức tạp và thường xuyên ùn tắc nhất thành phố.
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews lúc hơn 7h hôm nay, 25/5, dòng xe nối đuôi nhau từ hướng ngã tư Hàng Xanh, cầu Sài Gòn đến khu vực Điện Biên Phủ.
Tại hướng đi từ Điện Biên Phủ đến ngã tư Hàng Xanh, cơ quan chức năng kẻ thêm vạch phân làn cho phép các phương tiện rẽ phải liên tục vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, các phương tiện từ cầu Điện Biên Phủ muốn rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm phải chờ tín hiệu đèn giao thông theo phương án điều tiết mới.
Theo phương án điều chỉnh mới, các phương tiện không còn lưu thông theo dạng vòng xuyến như trước mà di chuyển theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Khu vực vòng xoay được lắp thêm dải phân cách cứng, biển chỉ dẫn và các cụm đèn tín hiệu nhằm tách dòng phương tiện, hạn chế tình trạng xung đột giao thông từng thường xuyên xảy ra trước đây.
Nhiều thời điểm, các phương tiện phải di chuyển chậm qua nhiều nhịp đèn giao thông, đặc biệt ở hướng từ đường Điện Biên Phủ vào Võ Thị Sáu và khu vực giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng.
Dòng xe nối dài qua nhiều nhịp đèn khi hàng loạt phương tiện nối đuôi nhau quay đầu theo lộ trình mới. Một số thời điểm xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ, đặc biệt ở hướng từ Điện Biên Phủ vào Võ Thị Sáu khi lượng phương tiện từ cửa ngõ phía đông liên tục đổ về.
Nhiều xe máy len giữa các làn ôtô khi di chuyển qua khu vực phân luồng mới. Các phương tiện phải nhích từng đoạn do lưu lượng xe đổ về trung tâm TP.HCM tăng cao.
Trong những ngày đầu triển khai phương án mới, không ít người dân vẫn còn lúng túng khi di chuyển qua những điểm nhập làn quanh vòng xoay. Nhiều người dân cho biết, dù giao thông vẫn còn ùn ứ trong giờ cao điểm, các phương tiện đã di chuyển trật tự hơn sau khi phân luồng.
Hướng lưu thông vào trung tâm TP.HCM qua khu vực cầu Điện Biên Phủ ùn ứ kéo dài, trong khi chiều ngược lại về cầu vượt Hàng Xanh thông thoáng hơn do lưu lượng phương tiện giảm.
Dòng phương tiện ken đặc trước điểm phân luồng vào vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm sau 3 ngày áp dụng phương án phân luồng mới.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, phương án điều chỉnh giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ sẽ được thí điểm trong khoảng một tháng để đánh giá hiệu quả giảm ùn tắc và xung đột giao thông trước khi xem xét triển khai lâu dài.

