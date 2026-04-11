Nhà hàng Cua Sông cháy lớn

  • Thứ bảy, 11/4/2026 06:33 (GMT+7)
Khoảng 17h ngày 10/4, một đám cháy lớn bùng phát từ nhà hàng Cua Sông trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, ngọn lửa xuất phát từ nhà hàng Cua Sông (đường Nguyễn Tất Thành, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) rồi nhanh chóng lan sang 3 ngôi nhà bên cạnh. Thời điểm xảy ra cháy, khu vực có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát mạnh, cột khói bốc cao.

Đám cháy khiến nhà hàng Cua Sông (phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) bị thiêu rụi.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Người dân xung quanh cho biết nhà hàng Cua Sông và một cửa hàng điện nước liền kề bị thiệt hại nặng, nhiều hàng hóa bên trong bị cháy rụi.

Đại diện UBND phường Văn Phú xác nhận thông tin vụ việc, đồng thời cho biết nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Văn Đức - Thành Đạt/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng

    Quy định 19 của Trung ương yêu cầu cán bộ, đảng viên tuân thủ nghiêm kỷ luật phát ngôn, nói và viết đúng quan điểm của Đảng, định hướng dư luận tích cực và không thể hiện quan điểm trái với định hướng chính trị.

    Tin mới vụ vỡ hồ Tân Lai làm bé gái tử vong

    Liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và người, UBND xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) đã có văn bản phản hồi.

