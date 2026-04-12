Bi kịch ở nhà trọ có khóa vân tay tại TP.HCM

Rạng sáng 12/4, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM. Do cửa chính dùng khóa vân tay, nạn nhân và người dân đều bất lực.

Khoảng 3h ngày 12/4, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại một căn nhà kết hợp cho thuê trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp (Quận 12 cũ), TP.HCM. Thời điểm này, những người sống trong nhà đang ngủ say.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã khiến hai người tử vong do ngạt khói. Bước đầu xác định danh tính hai nạn nhân là anh N.N.B. (26 tuổi, quê Cà Mau) và chị N.T.L.H. (24 tuổi, quê Vĩnh Long).

Đến trưa ngày 14/2, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường vụ cháy.

Ngoài ra, 5 người khác bị thương đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, gồm 4 người lớn (29, 25, 24 và 21 tuổi) điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 và 1 bé nhỏ (1 tuổi) được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, chi tiết đau lòng nhất trong vụ cháy là việc căn nhà sử dụng hệ thống cửa khóa vân tay. Khi phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã hô hoán và mang bình chữa cháy mini đến dập lửa. Tuy nhiên, họ không thể tiếp cận bên trong do cửa bị khóa chặt.

Tôi nghe thấy những người trong nhà la hét hoảng loạn nhưng không tìm được đường thoát. Trong lúc hoảng loạn, mọi người bên trong cũng không thể mở được khóa vân tay để chạy ra ngoài, một người dân tham gia chữa cháy kể lại.

Ông T., một nhân chứng khác cho hay, khói đen tỏa ra mù mịt từ các khe cửa sổ và sân thượng.

Chỉ có khoảng 2-3 người hoảng loạn tự thoát được ra ngoài, trong đó một người bị thương nặng do cố gắng dùng tay đập vỡ kính cửa sổ.

Một phụ nữ may mắn thoát nạn đã khóc lóc nhờ mọi người vào cứu chồng, nhưng do ngọn lửa quá lớn, không ai dám tiếp cận.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã nhanh chóng điều động lực lượng đến hiện trường. Các chiến sĩ phải phá cửa chính để dập lửa, đồng thời bắc thang trèo từ phía ngoài vào các tầng cao để tìm kiếm, đưa 5 người bị ngạt khí ra ngoài. Cùng lúc đó, một thành viên đội an ninh cơ sở đã dũng cảm tiếp cận sân thượng, giải cứu thành công cháu bé 1 tuổi đưa xuống đất an toàn.

Được biết, căn nhà xảy ra cháy có kết cấu bê tông cốt thép gồm 1 trệt và 3 tầng lầu. Tầng trệt là khu vực để xe máy, các tầng trên được ngăn thành 6 phòng trọ cho thuê.

Đến trưa cùng ngày, hiện trường vẫn được phong tỏa nghiêm ngặt, hình ảnh chiếc thang cứu hộ treo lơ lửng bên ngoài vẫn khiến nhiều người ám ảnh.

Lực lượng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ xác minh tình tiết và nguyên nhân vụ việc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND phường Tân Thới Hiệp đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ ban đầu để chia sẻ mất mát với các gia đình.

Cụ thể, phường hỗ trợ 10 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 5 triệu đồng đối với mỗi người bị thương. Đồng thời, UBND phường đang khẩn trương hoàn thiện văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nhằm đề xuất thêm các phương án hỗ trợ, giúp các nạn nhân sớm ổn định cuộc sống.