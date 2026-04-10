Lời xin lỗi muộn trong vụ cháy khiến 15 người tử vong

Ngày 9/4, Toà án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ hoả hoạn, xảy ra tại một nhà trọ ở phố Trung Kính (Hà Nội) khiến 15 người thiệt mạng.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử là Đỗ Tuấn Anh (SN 1985) và Lê Quang Hưng (SN 1996) đều nguyên là cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH. Cả hai cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nạn nhân trong vụ hỏa hoạn được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường.

Vụ án bắt nguồn từ việc năm 2008, vợ chồng ông Nguyễn Kim Quyết và bà Nguyễn Thị Thảo xây dựng dãy phòng trọ 3 tầng (gồm 13 phòng) trên mảnh đất có diện tích hơn 200m2 tại một con ngõ nhỏ nằm phố Trung Kính (Hà Nội). Gia đình ông Quyết cũng sinh sống tại đây.

Ngoài ra, ông Quyết còn dùng khoảng 33m2 sân nhà để con trai dựng lán tạm làm dịch vụ sửa chữa xe máy điện và xe đạp điện. Phần sân chung còn lại thì được sử dụng làm nơi để phương tiện xe máy, xe đạp điện cho người thuê trọ cùng các thành viên của gia đình.

Năm 2010, dãy trọ đi vào hoạt động dù quá trình xây dựng và cho thuê trọ, vợ chồng ông Quyết không có giấy phép xây dựng, đồng thời cũng không đăng ký kinh doanh cho thuê nhà trọ.

Khoảng 0h45, ngày 24-5-2024, do chập mạch điện của 1 xe máy điện trong lán sửa chữa xe làm cháy lớp vỏ cách điện. Ngọn lửa sau đó cháy lan ra xung quanh, rồi bùng phát dữ dội.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khu vực nhà ông Quyết có 23 người sinh sống, trong đó có 7 người trong gia đình chủ nhà và 16 người thuê trọ. Tất cả đều đang ngủ. Khi phát hiện cháy, gia đình ông Quyết và những người thuê trọ vội hô hoán, tìm đường thoát thân.

Thế nhưng lúc này, đám cháy đã bùng phát quá lớn, lửa bao trùm toàn bộ các lối thoát nạn. Biết có đám cháy, nhiều người dân xung quanh hỏa tốc lao đến dập lửa và cứu người trong nhà ông Quyết. Trong đó, một người ở gần đã kịp dùng thang dây trèo lên cao, dùng búa đập thủng một lỗ tường bên cạnh cửa sổ tầng 2 và đưa được nhiều người ra ngoài an toàn.

Ngay khi nhận tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an Hà Nội đã đến hiện trường, phá khóa cổng, tổ chức chữa cháy và giải cứu người bị nạn. Sau khoảng 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề. Đến khoảng 1h26 phút cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả vụ hoả hoạn khiến 15 người tử vong, trong đó có 3 người thuộc gia đình ông Quyết, 7 người bị thương và nhiều tài sản bị hư hỏng (16 xe máy và 13 xe đạp điện bị cháy cùng nhiều tài sản khác bị hư hỏng hoàn toàn) với trị giá thiệt hại hơn 87 triệu đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng xác định, cơ sở cho thuê trọ của gia đình ông Quyết thuộc diện quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CHCN Công an quận Cầu Giấy (cũ), Hà Nội.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, bị cáo Lê Quang Hưng là cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy cũ đã không thực hiện điều tra cơ bản đối với loại hình nhà trọ trên địa bàn phường Trung Hòa nói chung và cơ sở nhà ông Quyết nói riêng. Bị cáo cũng không lập hồ sơ quản lý, không kiểm tra các vi phạm về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở cho thuê trọ này.

Trong khi ấy, bị cáo Đỗ Tuấn Anh là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy cũ cũng không kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ cấp dưới thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc rà soát, điều tra cơ bản, báo cáo và kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với các cơ sở cho thuê trọ thuộc quyền quản lý.

Do vậy đã dẫn tới cơ sở thuê trọ của gia đình ông Quyết có nhiều vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy nhưng không được xử lý kịp thời, triệt để và dẫn đến vụ hoả hoạn ngày 24-5-2024 với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người.

Sau khi vụ cháy xảy ra, ông Nguyễn Kim Quyết đã khắc phục hậu quả bồi thường cho 12 gia đình có người bị tử vong số tiền 880 triệu đồng; bồi thường cho 2 người bị thương 15 triệu đồng. Các gia đình nạn nhân đồng ý nhận tiền và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho “khổ” chủ.

Về phần mình, ý thức được trách nhiệm của bản thân nên cả bị cáo Đỗ Tuấn Anh và Lê Quang Hưng đều đến từng gia đình nạn nhân để bồi thường, khắc phục một phần hậu quả vụ án.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều tỏ rõ sự ân hận, bày tỏ sự chia buồn và nói lời xin lỗi, cảm ơn gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn.

Các bị cáo trình bày, trong năng lực của mình đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng thời gian nhận địa bàn ngắn, có những yếu tố khó khăn nên mong Tòa xem xét các yếu tố khách quan và bao dung, độ lượng để tuyên phạt mức án thấp nhất có thể…

Sau 1 ngày xét xử, xác định các bị cáo đã phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” như cáo trạng quy kết nên Tòa án nhân dân TP Hà Nội lần lượt tuyên phạt bị cáo Đỗ Tuấn Anh 3 năm tù và Lê Quang Hưng 3 năm 6 tháng tù.

Tòa cũng kiến nghị tiếp tục xem xét, xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Kim Quyết (chủ nhà). Bởi ông này có dấu hiệu sai phạm về PCCC trong quá trình xây dựng và cho thuê phòng trọ. Và việc gia đình các nạn nhân đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho chủ nhà là không đúng quy định pháp luật.