Cháy căn hộ tầng 10 chung cư tại TP.HCM, hàng trăm cư dân tháo chạy

Trưa 11/4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ tầng 10, tòa L6 thuộc khu chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn sơ tán xuống đất bằng thang bộ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 13h cùng ngày, khói đen kèm lửa bất ngờ bùng phát tại một căn hộ. Thời điểm xảy ra cháy, chủ nhà không có mặt. Hệ thống báo cháy của tòa nhà lập tức kích hoạt, liên tục phát tín hiệu cảnh báo.

Nghe chuông báo động, nhiều cư dân ở các tầng nhanh chóng dắt theo trẻ nhỏ, mang theo thú cưng di chuyển ra khu vực thang bộ và lối thoát hiểm để xuống sảnh. Do lượng người dồn xuống cùng lúc, khu vực cầu thang trở nên chật kín, ngột ngạt, khiến nhiều người hoảng sợ khi khói đen bốc cao từ tầng trên.

Đám cháy bốc ra từ lô gia căn hộ.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi nhận thông báo khẩn từ ban quản lý, nhiều gia đình vội vã đưa con nhỏ rời khỏi căn hộ. "Ai cũng lo lắng vì khói lan nhanh, không khí rất khó thở", một cư dân chia sẻ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai xe thang cao gần 15 m để tiếp cận điểm cháy từ bên ngoài, đồng thời phối hợp với lực lượng tại chỗ phun nước khống chế ngọn lửa.

Đến khoảng 13h30, đám cháy cơ bản được dập tắt, không để lan sang các căn hộ lân cận. Đến hơn 15h cùng ngày, cơ quan chức năng xác nhận đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, đồng thời phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm.

Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy được nhận định có thể do chập điện tại khu vực dàn nóng máy lạnh. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hại một số thiết bị và ám khói phần ngoài căn hộ.

Hiện nguyên nhân chính thức được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.