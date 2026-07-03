Vòng xoay Lăng Cha Cả 'thay áo mới'

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Ngày đầu tháng 7, công trường cải tạo vòng xoay Lăng Cha Cả (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM) vẫn rực sáng. Công nhân bước vào ca làm đêm, chạy đua với thời gian để đưa công trình về đích.
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Để bảo đảm tiến độ, công trường được tổ chức thi công liên tục theo 3 ca, 4 kíp. Các tổ công nhân thay nhau làm việc xuyên ngày đêm, triển khai đồng thời nhiều hạng mục tại khu vực vòng xoay.
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Một nhóm công nhân tỉ mỉ sơn hoàn thiện bề mặt quả cầu màu trắng xám, điểm nhấn của biểu tượng trung tâm. Từng lớp sơn được xử lý kỹ nhằm bảo đảm độ bền và tính thẩm mỹ trước khi công trình hoàn thiện.
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Song song việc lắp đặt biểu tượng, các tổ thi công khẩn trương hoàn thiện hệ thống điện, chiếu sáng mỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật quanh vòng xoay. Nhiều công nhân khác hoàn thiện phần kết cấu, siết chặt các mối liên kết và kiểm tra từng chi tiết của biểu tượng trước khi nghiệm thu.
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Ở vị trí khác, các kỹ sư và công nhân lắp đặt, hiệu chỉnh hệ thống truyền động bên trong biểu tượng. Công việc được thực hiện cẩn trọng để bảo đảm hệ thống vận hành đúng thiết kế.
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Theo thiết kế, vòng xoay Lăng Cha Cả được cải tạo đồng bộ với các hạng mục cảnh quan, chiếu sáng và biểu tượng trung tâm mới. Điểm nhấn của công trình là quả cầu inox đường kính 5 m đặt trên bệ cao 1,5 m, bề mặt sơn màu trắng xám. Hai mặt quả cầu được gắn phù điêu chim Lạc bằng inox mạ đồng, phần đế tạo hình xoắn ốc gợi hình ảnh cánh chim vươn bay.
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Hình tượng chim Lạc được lấy cảm hứng từ hoa văn trên trống đồng Đông Sơn, biểu trưng cho khát vọng vươn lên, sức sống và bản sắc văn hóa dân tộc. Đây sẽ là biểu tượng mới thay thế quả địa cầu từng gắn bó với khu vực này trong nhiều năm.
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Ngày 1/7, các tổ công nhân chuyển sang vệ sinh công trình, kiểm tra kỹ thuật và hoàn thiện những chi tiết cuối cùng của biểu tượng.
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Quá trình thi công diễn ra giữa nút giao có lưu lượng phương tiện lớn. Dù công trường hoạt động liên tục, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường nhờ phương án tổ chức thi công và điều tiết giao thông hợp lý.
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Không chỉ khu vực vòng xoay, dự án còn cải tạo cảnh quan dọc tuyến đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất. Hệ thống cây xanh, thảm cỏ, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ nhằm tạo diện mạo mới cho cửa ngõ thành phố.
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Tại Công viên Hoàng Văn Thụ, cổng chào và không gian phía trước cũng được chỉnh trang. Hệ thống chiếu sáng, cảnh quan và các chi tiết kiến trúc được hoàn thiện, tạo điểm nhấn trên trục đường Hoàng Văn Thụ - Trường Sơn.
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Vòng xoay Lăng Cha Cả là một trong những nút giao quan trọng của TP.HCM, kết nối các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, Trường Sơn, đồng thời là cửa ngõ dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất.
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Công trình được hoàn thiện vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc chỉnh trang góp phần làm mới diện mạo cửa ngõ sân bay, tạo điểm nhấn kiến trúc và không gian đô thị.
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Biểu tượng chim Lạc tại vòng xoay Lăng Cha Cả cùng không gian được chỉnh trang đồng bộ không chỉ làm đẹp cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, mà còn là dấu ấn chào mừng cột mốc 50 năm, thể hiện khát vọng phát triển của một đô thị năng động, hiện đại và giàu bản sắc.
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