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Xã hội

Lãnh đạo TP.HCM tổng duyệt Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

  • Thứ ba, 30/6/2026 10:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Các lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM cùng các sở, ban, ngành, lực lượng có mặt từ sáng sớm 30/6 để tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác.

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Sáng nay (30/6), TP.HCM tổ chức tổng duyệt Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) tại Hội trường Thống Nhất, phường Bến Thành.
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Từ sáng sớm, các lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM cùng sở, ban, ngành, lực lượng có mặt để kiểm tra công tác tổ chức.

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Ông Lê Quốc Phong - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM (thứ hai từ trái sang) và ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM (ngoài cùng bên trái) kiểm tra công tác tổ chức.
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Các đội nghi lễ và nghệ sĩ biểu diễn tập luyện hăng say bên cạnh sân khấu chính.
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Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ chính thức diễn ra sáng 2/7 tại Hội trường Thống Nhất. Đây là sự kiện chính trị trọng tâm của đợt kỷ niệm, khẳng định ý nghĩa lịch sử quyết nghị của Quốc hội về việc chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là TP.HCM ngày 2/7/1976.
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Dự kiến, buổi lễ mở đầu với chương trình nghệ thuật, nghi thức chào cờ và giới thiệu đại biểu. Tiếp nối là diễn văn của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng phát biểu của đại diện công dân và thế hệ trẻ thành phố. Toàn thể đại biểu cũng sẽ lắng nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sau đó là phát biểu đáp từ của Bí thư TP.HCM trước khi bế mạc chương trình.

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Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM theo dõi sát sao công tác tổng duyệt.

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Buổi tổng duyệt nhằm rà soát toàn bộ hạng mục kỹ thuật, nội dung nghệ thuật và công tác tổ chức, đảm bảo lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, đúng yêu cầu.
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Đến nay, công tác chuẩn bị cho sự kiện trọng điểm này của TP.HCM gần như hoàn tất.
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Lễ kỷ niệm chính thức cùng chuỗi hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khởi công các công trình trọng điểm và phát động phong trào thi đua đặc biệt dịp này nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành phố mang tên Bác, tôn vinh những thành tựu sau nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tạo động lực để thành phố tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

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