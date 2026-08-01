Miền Bắc sắp hứng chịu một đợt mưa rất lớn

Dự báo từ ngày 3-7/8, miền Bắc sẽ hứng chịu một đợt mưa rất lớn và kéo dài. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối nay đến ngày mai (2/8), khu vực miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xa hơn, từ ngày 3-7/8, miền Bắc có khả năng đón một đợt mưa rất lớn trên diện rộng với nhiều cơn mưa lớn có thể xuất hiện liên tiếp.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Miền Bắc có khả năng đón một đợt mưa rất lớn từ ngày 3-7/8.

Miền Bắc đang trải qua một mùa hè mưa nhiều. Tính riêng tháng 7, khu vực này hứng chịu 6 đợt mưa lớn, kéo dài trong nhiều ngày.

Trong đó đợt mưa lớn từ ngày 15-18/7 tại khu vực Tây Bắc Bộ, kéo theo lũ quét, sạt lở đất đã để lại hậu quả hết sức nặng nề với 8 người chết, mất tích, 10 người bị thương. Tổng thiệt hại tại Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Điện Biên là hơn 500 tỷ đồng .

Đợt mưa từ ngày 27-31/7 cũng gây chú ý khi xuất hiện lượng mưa ngày đặc biệt lớn từ 70-160mm, có nơi trên 200mm, riêng Quảng Hà (Quảng Ninh) ghi nhận tổng lượng mưa ngày tới 355mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, trong tháng 8, miền Bắc tiếp tục mưa nhiều, trước mắt là đợt mưa kéo dài suốt những ngày đầu tháng 8. Tổng lượng mưa khu vực này trong tháng 8 có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%.

Thông tin mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ http://hymetnet.gov.vn/radar/. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực có tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.