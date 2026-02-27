Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phát hiện hai kho lạnh chứa gần 6 tấn đuôi, chân trâu bò bốc mùi thối

  • Thứ sáu, 27/2/2026 19:48 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Kiểm tra hai kho lạnh và cũng là cơ sở thu mua, chế biến xương, đuôi, chân trâu bò, lực lượng công an phát hiện gần 6 tấn hàng không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối.

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa chủ trì phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Đội Quản lý thị trường số 09 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá) thực hiện kiểm tra đột xuất hai kho lạnh đồng thời là cơ sở thu mua, chế biến xương, đuôi, chân trâu, bò tại xã Hoàng Giang và xã Thọ Long (tỉnh Thanh Hóa).

Kho lanh anh 1

Lực lượng chức năng kiểm tra hai kho lạnh và cũng là cơ sở chế biến xương, chân, đuôi và gân trâu bò ở xã Thọ Long và Hoàng Giang (Thanh Hoá). Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Hai cơ sở bị kiểm tra gồm hộ kinh doanh Lê Thị Nhang (SN 1964 trú xã Thọ Long) và hộ kinh doanh Lê Văn Thảo (SN 1984 trú xã Hoàng Giang, tỉnh Thanh Hóa). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hai kho lạnh chứa số lượng lớn xương, đuôi, chân, gân trâu, bò đang được sơ chế với tổng khối lượng gần 6 tấn.

Trong quá trình kiểm tra, chủ các hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên. Trong đó, có nhiều sản phẩm bốc mùi hôi, có dấu hiệu hư hỏng nhưng vẫn được bảo quản để tiếp tục chế biến.

Làm việc với lực lượng chức năng, các chủ hộ thừa nhận thu gom số hàng hóa trôi nổi trên thị trường. Sau đó, sơ chế, phân loại và bán lại cho các tiểu thương, quán phở, quán lẩu, quán nhậu tại địa phương để tiêu thụ.

Kho lanh anh 2

Nhiều sản phẩm là chân, gân, đuôi, xương trâu bò không rõ nguồn gốc bốc mùi hôi thối, nhưng vẫn được bảo quản để tiếp tục chế biến.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc số thực phẩm trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối với những người liên quan.

Cách đây gần 1 tháng, Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra cơ sở chế biến thuộc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Dũng Phát ở thôn Vạn Phúc (xã Nam Phù).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, có mùi hôi thối, chuyển màu, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Kiểm tra kho lạnh, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 59 tấn lòng nguyên liệu được cấp đông trong 3 container từ 4 đến 6 tháng; 1 tấn lòng đang trong quá trình sơ chế; 3,6 tấn lòng đã thành phẩm.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, toàn bộ số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi từ các cá nhân và một số doanh nghiệp không rõ nguồn gốc, chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa.

19 người nghi ngộ độc do ăn bánh mì Hồng Ngọc

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp xử lý đối vụ 19 người bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì Hồng Ngọc số 12 tại Đồng Tháp.

11 giờ trước

Kiểm tra tin mất vệ sinh ở nhà hàng tiệc cưới Adora tại TP.HCM

Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh việc chấp hành đảm bảo an toàn thực phẩm của Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora.

09:04 14/1/2026

Diễn biến mới vụ Halong canfoco

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) yêu cầu xử lý, truy xuất và thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm của Công ty Hạ Long.

19:18 12/1/2026

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

https://vtcnews.vn/phat-hien-2-kho-lanh-chua-gan-6-tan-duoi-chan-trau-bo-boc-mui-thoi-o-thanh-hoa-ar1004998.html

Nguyễn Vương/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Kho lạnh Kho lạnh Đuôi bò Chân bò Thực phẩm bẩn Thanh Hóa

Đọc tiếp

5 Thuong tuong quan doi nghi cong tac tu ngay 1/3 hinh anh

5 Thượng tướng quân đội nghỉ công tác từ ngày 1/3

2 giờ trước 18:38 27/2/2026

0

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam với 5 Thượng tướng quân đội.

TP.HCM tinh di doi truong hoc, benh vien khoi noi thanh hinh anh

TP.HCM tính di dời trường học, bệnh viện khỏi nội thành

2 giờ trước 18:00 27/2/2026

0

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương nghiên cứu xây dựng Đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý