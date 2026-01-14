Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kiểm tra tin mất vệ sinh ở nhà hàng tiệc cưới Adora tại TP.HCM

  • Thứ tư, 14/1/2026 09:04 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh việc chấp hành đảm bảo an toàn thực phẩm của Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora.

Hang tiec cuoi Adora TP.HCM anh 1

Bộ Y tế. Ảnh: T.G/Vietnam+.

Ngày 14/1, ông Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), cho hay đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra xử lý thông tin mất vệ sinh tại nhà hàng tiệc cưới.

Trước đó, Cục đã nhận được phản ánh trên báo chí về việc tình trạng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực bếp ăn của Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho nhân dân, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh việc chấp hành đảm bảo an toàn thực phẩm của Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của các cơ sở tổ chức sự kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống nói chung.

Các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và chủ động công khai kết quả xử lý để cảnh báo cho cộng đồng và báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Diễn biến mới vụ Halong canfoco

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) yêu cầu xử lý, truy xuất và thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm của Công ty Hạ Long.

19:18 12/1/2026

Tin mới về pate Cột Đèn truyền thống sau bê bối Đồ hộp Hạ Long

Cơ quan chức năng TP Hải Phòng khẳng định pate truyền thống chợ Cột Đèn không liên quan đến sản phẩm đóng hộp của Công ty Đồ hộp Hạ Long.

14:47 12/1/2026

‘Phù phép’ thịt bệnh vào Đồ hộp Hạ Long: Sự phản bội tàn nhẫn

Vụ thịt heo bệnh, nhiễm virus liên quan Đồ hộp Hạ Long không chỉ là câu chuyện vi phạm an toàn thực phẩm, mà còn đặt dấu hỏi lớn về những gì đang hiện diện trên bàn ăn người Việt mỗi ngày.

20:00 11/1/2026

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://www.vietnamplus.vn/kiem-tra-xu-ly-thong-tin-mat-ve-sinh-tai-nha-hang-tiec-cuoi-o-thanh-pho-ho-chi-minh-post1088302.vnp

Thùy Giang/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Hàng tiệc cưới Adora TP.HCM TP.HCM Nhà hàng Adora Tiệc cưới Adora Adora TP.HCM Nhà hàng Adora TP.HCM Adora mất vệ sinh

    Phát hành đặc biệt bộ tem chào mừng Đại hội XIV

