Kiểm tra tin mất vệ sinh ở nhà hàng tiệc cưới Adora tại TP.HCM

Ngày 14/1, ông Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), cho hay đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra xử lý thông tin mất vệ sinh tại nhà hàng tiệc cưới.

Trước đó, Cục đã nhận được phản ánh trên báo chí về việc tình trạng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực bếp ăn của Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho nhân dân, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh việc chấp hành đảm bảo an toàn thực phẩm của Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora ở Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của các cơ sở tổ chức sự kiện kinh doanh dịch vụ ăn uống nói chung.

Các đơn vị chức năng xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và chủ động công khai kết quả xử lý để cảnh báo cho cộng đồng và báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.