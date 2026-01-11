‘Phù phép’ thịt bệnh vào Đồ hộp Hạ Long: Sự phản bội tàn nhẫn

Vụ thịt heo bệnh, nhiễm virus liên quan Đồ hộp Hạ Long không chỉ là câu chuyện vi phạm an toàn thực phẩm, mà còn đặt dấu hỏi lớn về những gì đang hiện diện trên bàn ăn người Việt mỗi ngày.

Hàng nghìn kg thịt heo bẩn chế biến thành đồ đóng hộp đã vượt qua được khâu kiểm soát, đi vào siêu thị, rồi xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày của hàng triệu gia đình. Sau vụ việc bị phanh phui tại Đồ hộp Hạ Long, câu hỏi đặt ra không chỉ là ai sai phạm, mà là niềm tin của người tiêu dùng đã bị phản bội đến mức nào, và bữa ăn của người Việt đang đứng trước rủi ro ra sao?

Pate Cột đèn Hải Phòng, sản phẩm của Halong Canfoco được phát hiện có liên quan thịt bẩn tại. Ảnh: Halong Canfoco.

"Phù phép" thịt bệnh

Qua công tác trinh sát, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện hai xe ôtô đang vận chuyển hơn 1,2 tấn thịt heo đã giết mổ, bốc mùi ôi thiu và không rõ nguồn gốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy số thịt này dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều mẫu thịt heo lưu trữ trong các kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) cũng ra kết quả tương tự.

Đáng chú ý, rất nhiều trong số những tảng thịt hư hỏng này sau xử lý đã được “lột xác” thành các sản phẩm pate thành phẩm, với hình thức, mùi vị khó phân biệt bằng cảm quan và đến tay người tiêu dùng.

Hàng tấn thịt heo bẩn được phát hiện. Ảnh: VTV.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa I Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết thịt heo nhiễm virus dịch tả châu Phi nếu được nấu chín kỹ về mặt lý thuyết không gây hại cho người.

Tuy nhiên, điều đáng lo không nằm ở virus ASFV, mà ở tình trạng thịt bệnh. Ôi thiu thường đi kèm nhiều vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella, E. coli, tụ cầu vàng hay Clostridium perfringens. Người nhiễm có thể nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy dữ dội, đau quặn bụng, nôn ói và sốt, thậm chí đi ngoài ra máu.

Trong những trường hợp nặng, Salmonella có thể xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng huyết, trong khi một số chủng E. coli độc lực cao còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến suy thận cấp. Đáng lo ngại hơn, tụ cầu vàng và Clostridium perfringens có khả năng sinh độc tố hoặc phát triển mạnh trong thực phẩm chế biến không đảm bảo, khiến ngộ độc có thể khởi phát nhanh và diễn tiến khó lường.

Không chỉ là pate Cột đèn Halong Canfoco

Với danh mục hơn 200 sản phẩm cùng hệ thống phân phối phủ khắp 34 tỉnh, thành, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long là cái tên quen thuộc trong nhiều kênh tiêu thụ thực phẩm.

Khi sự việc được phanh phui, mối lo không còn dừng lại ở một vài lô hàng đã được xác định, mà mở ra câu hỏi lớn hơn: đã có bao nhiêu sản phẩm khác được sản xuất bằng thịt heo bẩn, lưu thông và đến tay người tiêu dùng?

Lực lượng chức năng phát hiện, từ khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh dương tính với dịch tả heo châu Phi được lưu trữ tại kho của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, một phần nguyên liệu đã được đưa vào chế biến, cho ra hơn 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp, trong các ngày 6-7/9/2025.

Các sản phẩm của Halong Canfoco bị đặt nghi vấn về chất lượng. Ảnh: Halong Canfoco.

Đáng chú ý, kết quả kiểm nghiệm tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang các nhóm sản phẩm khác. Hơn 4.000 kg chả giò rế và hơn 3.000 kg chả giò đặc biệt được phát hiện dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Song song đó, hơn 13.000 kg bì heo và hơn 8.000 kg da gà đông lạnh còn dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, tác nhân gây bệnh đường ruột có thể lây nhiễm sang người qua thực phẩm, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền.

Chuỗi phát hiện này cho thấy mầm bệnh không tồn tại rời rạc ở một mặt hàng, mà có dấu hiệu len lỏi vào nhiều nhóm thực phẩm phổ biến. Rủi ro sức khỏe xuất hiện từ ổ bánh mì pate buổi sáng, bữa trưa văn phòng với các món chế biến sẵn, cho đến mâm cơm tối của mỗi gia đình.

Niềm tin bị phản bội

Ngày 10/1, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Halong Canfoco, do có dấu hiệu liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, chỉ đạo việc thu gom và lưu trữ số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh tại các kho lạnh của doanh nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở nỗi lo sức khỏe trước mắt, sự việc còn giáng một đòn mạnh vào niềm tin khách hàng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư TP.HCM, nhấn mạnh với một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đạt nhiều chứng nhận quốc tế về ISO, HACCP mà vẫn để lọt số lượng lớn nguyên liệu đầu vào không đạt chuẩn cho thấy trách nhiệm nằm ở con người vận hành hệ thống.

Luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư TP.HCM. Ảnh: LSCC.

Bởi đạt các chứng chỉ quốc tế, doanh nghiệp phải thỏa mãn nhiều khâu trong một chuỗi quy trình vận hành sản xuất thực phẩm. Trong đó, phần kiểm tra kỹ lưỡng nguyên liệu đầu vào là bước không thể thiếu. Ngoài ra, các chứng chỉ cũng yêu cầu gắt cao về cách thức sắp xếp bảo quản ở kho, nhiệt độ phải đảm bảo không để vi khuẩn xâm nhập và bộ phận kiểm soát chất lượng thành phẩm trước khi đóng gói.

Tuy nhiên, các hệ thống, quy trình rà soát kiểm tra đều phải thực hiện thông qua hành vi vận hành, kiểm soát đối chiếu của con người. Khi con người đã bỏ qua do có chủ đích từ trước hoặc thiếu trách nhiệm trong công việc thì các chứng chỉ, giấy phép đạt chuẩn quốc tế đều trở nên vô nghĩa. Thậm chí, nó chỉ "tô son" để doanh nghiệp quảng cáo hàng hóa, sản phẩm được phổ biến rộng rãi với người tiêu dùng hơn, bán được nhiều hơn với mức giá cao hơn.

Luật sư Hùng Quân cho biết điều đáng lo hơn là người đứng đầu, hoặc bộ phận giám sát cố tình làm sai quy trình. Điều này dẫn đến sản phẩm không đạt chất lượng, gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Khi đó, người đứng đầu bị truy cứu trách nhiệm hình sự, các giấy phép, chứng nhận của ngành có thể bị các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, kiến nghị thu hồi và doanh nghiệp có thể bị đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

Trong trường hợp sai phạm của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, luật sư Hùng Quân cho hay lãnh đạo và cá nhân liên quan của doanh nghiệp bị khởi tố, điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm có thể đối diện với khung hình phạt là phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, hoặc phạt tù 1-20 năm tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra mà hành vi sẽ bị xử lý ở khung hình phạt tương ứng với tội danh nêu trên.

Luật sư Quân nhấn mạnh các chứng nhận như ISO, HACCP chỉ là “tờ giấy” nếu đạo đức quản lý và giám sát bị tha hóa.

"Con người mới là yếu tố cốt lõi của mọi hoạt động, nếu không có sự tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh và kiểm soát chặt chẽ các quy trình vận hành thì mọi văn bản, chứng nhận, tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa", luật sư Quân nói.