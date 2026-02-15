Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Động đất 3.7 độ sáng 28 Tết ở Kon Plong (Quảng Ngãi)

  • Chủ nhật, 15/2/2026 09:02 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái Đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 15/2, tại khu vực xã Kon Plong, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.7; rủi ro thiên tai cấp 0.

Ảnh minh họa: Một phần xã Kon Plong. Ảnh: Báo Văn Hóa.

Cụ thể, trận động đất xảy ra lúc 06 giờ 29 phút 40 giây ngày 15/2/2026 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.822 độ Vĩ Bắc; 108.305 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km.

Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Lớn nhất là trận động đất trưa 28/7/2024 có độ lớn 5.0; trước đó ngày 23/8/2022 là trận động đất mạnh 4.7 độ.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) cho biết, các chuyên gia nhận định đây là động đất kích thích; xảy ra thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Dự báo, khu vực này tiếp tục có động đất nhưng độ lớn khó có khả năng vượt quá 5.0, dù xảy ra nhiều nhưng chưa đến mức cảnh báo rủi ro. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu chi tiết vẫn cần được triển khai ngay để có đánh giá hoạt động động đất tại khu vực này.

