Động đất tại Măng Đen

Ảnh minh họa. Nguồn: Freepik.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái Đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tối 14/1, tại khu vực xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,7; rủi ro thiên tai cấp 0.
Cụ thể, trận động đất xảy ra lúc 21 giờ 45 phút 23 giây ngày 14/1 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.765 độ Vĩ Bắc; 108.266 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.
Động đất tại khu vực này được các chuyên gia thuộc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần nhận định là động đất kích thích.
Dự báo, khu vực này tiếp tục có động đất nhưng độ lớn khó có khả năng vượt quá 5,5.
Tuy nhiên, công tác nghiên cứu chi tiết vẫn cần được triển khai ngay để có đánh giá hoạt động động đất tại khu vực này.
