Hình thái thiên tai cực kỳ nguy hiểm có thể xuất hiện ở miền Bắc

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc sắp bước vào một đợt mưa dông diện rộng với nguy cơ xuất hiện hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh cực kỳ nguy hiểm.

Bà Phạm Phương Chi, Dự báo viên của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết: "Đợt mưa dông mới sẽ bắt đầu từ chiều 6/5, ngày 7/5, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc yếu tràn xuống nước ta. Ban đầu, mưa dông sẽ xuất hiện rải rác tại khu vực Bắc Bộ và vùng phía Tây từ Thanh Hóa đến Nghệ An. Tuy nhiên, từ đêm 7/5, vùng mưa sẽ nhanh chóng mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, bao gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Đáng chú ý, tâm điểm của đợt mưa này sẽ kéo dài từ đêm 7/5 đến hết ngày 8/5 với lượng mưa phổ biến từ 20 tới 40 mm, nhiều nơi có thể vượt ngưỡng 100 mm. Đây là mức mưa lớn trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ tại các đô thị và vùng trũng thấp".

Theo chuyên gia, không chỉ có mưa lớn, không khí lạnh cuối mùa còn khiến nền nhiệt miền Bắc giảm mạnh. Dự báo trong ngày 8/5, nhiệt độ toàn khu vực Bắc Bộ sẽ giảm xuống dưới 29 độ C, thời tiết chuyển mát rõ rệt sau nhiều ngày oi nóng.

Trong khi đó, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng cũng đang bước vào giai đoạn thời tiết nguy hiểm. Từ ngày 6 đến 7/5, mưa rào và dông rải rác sẽ xuất hiện nhiều nơi, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Lượng mưa phổ biến từ 10 tới 30mm, có nơi trên 60 mm.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, thời điểm giao mùa hiện nay là điều kiện lý tưởng để hình thành các hiện tượng thời tiết cực đoan. Người dân cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh khi xảy ra mưa dông.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong thời điểm có dông lốc. Nếu đang lưu thông trên đường, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng gần cây lớn, biển quảng cáo hoặc khu vực dễ xảy ra sét đánh để hạn chế rủi ro đáng tiếc.