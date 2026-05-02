Dự báo thời tiết 2/5: Ba tỉnh miền Bắc mưa dông, miền Trung nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 2/5, ba tỉnh miền Bắc mưa rào và dông rải rác, nhiều khu vực ở miền Trung xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 36°C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay từ nay đến sáng 2/5, 3 tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 2/5/2026

Các khu vực khác thuộc Bắc Bộ có mưa rào và dông ở một vài nơi, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất dao động 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 2/5, miền Bắc nhiều nơi hứng mưa dông vào buổi sáng. Ảnh: Minh họa.

Cũng trong ngày 2/5, vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP Huế và miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm tương đối thấp nhất trong không khí dao động 50-55%.

Sang ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (ngày 3/5), nắng nóng mở rộng phạm vi và gia tăng cường độ. Theo đó, Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 38°C, độ ẩm thấp nhất trong không khí khoảng 45-50%.

Cùng ngày, miền Đông Nam Bộ nắng nóng còn xảy ra cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Ngày 4/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 2/5

TP Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong đó, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, vùng núi phía Tây nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, vùng núi phía Tây 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông nắng nóng. Chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, miền Đông 35-36°C, có nơi trên 36°C.

TP.HCM ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.