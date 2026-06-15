Từ 1/7, sửa đổi nhiều thủ tục hành chính về đào tạo, sát hạch lái xe

Theo Quyết định số 891/QĐ-BXD, Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung 8 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe và lưu hành phương tiện đặc chủng.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 891/QĐ-BXD công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Trong đó, 7 thủ tục liên quan hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe được sửa đổi, bổ sung.

Quyết định số 891/QĐ-BXD sửa đổi, bổ sung 8 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe và lưu hành phương tiện đặc chủng. Ảnh minh họa: VOV.

Theo Bộ Xây dựng, Quyết định số 891/QĐ-BXD sửa đổi, bổ sung 8 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe và lưu hành phương tiện đặc chủng; đồng thời bãi bỏ 4 thủ tục hành chính liên quan đến thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Trong 8 thủ tục được sửa đổi, bổ sung có 7 thủ tục liên quan đến hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe, gồm: Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; cấp bổ sung xe tập lái, cấp lại Giấy phép xe tập lái; cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô khi bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi tên cơ sở; cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; cấp Giấy phép đào tạo lái xe và Giấy phép xe tập lái; cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe khi điều chỉnh hạng xe, lưu lượng đào tạo và thay đổi địa điểm; cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng khi cơ sở đào tạo đã cấp không còn hoạt động.

Theo quyết định, toàn bộ thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính được phân cấp cho Sở Xây dựng cấp tỉnh. Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thời hạn giải quyết được quy định theo từng loại thủ tục. Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe được giải quyết tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, sau đó thêm 1 ngày làm việc để cấp Giấy phép xe tập lái.

Đối với thủ tục cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe khi điều chỉnh hạng xe, lưu lượng hoặc địa điểm đào tạo, thời gian giải quyết tối đa là 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Riêng thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe khi bị mất, hỏng hoặc thay đổi thông tin, thời hạn giải quyết là 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả dưới dạng bản điện tử có giá trị tương đương bản giấy thông qua VNeID, Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin cấp tỉnh, cấp xã. Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận bản giấy vẫn được đáp ứng theo yêu cầu.

Quyết định số 891/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.