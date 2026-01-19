Bộ Công an bỏ một bài thi hình khi sát hạch bằng lái xe máy

Theo dự thảo, Bộ Công an không áp dụng bài thi hình tổng hợp số 2 đối với sát hạch giấy phép lái xe mô tô hạng A và A1.

Tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2025 quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Bộ Công an đã tiếp thu góp ý và thống nhất không áp dụng bài thi hình tổng hợp số 2 đối với sát hạch giấy phép lái xe mô tô hạng A và A1 như đề xuất trước đó.

Theo Bộ Công an, việc điều chỉnh nhằm đảm bảo phù hợp thực tiễn, tránh phát sinh thêm yêu cầu về diện tích sân bãi và điều kiện tổ chức sát hạch tại nhiều địa phương.

Trước đó, ban dự thảo của Bộ Công an đưa ra phương án áp dụng 2 bài thi hình khi sát hạch giấy phép lái xe mô tô, nhằm lấy ý kiến góp ý từ tổ chức, cá nhân và đánh giá khả năng triển khai trong thực tế.

Trong đó, ngoài bài thi hình tổng hợp số 1, dự thảo có thêm phần hình tổng hợp số 2 với mục tiêu tăng tính thực hành, yêu cầu người dự thi thể hiện nhiều kỹ năng điều khiển phương tiện hơn so với bài thi đang áp dụng hiện nay. Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến, nhiều phản hồi cho rằng việc bổ sung thêm bài thi hình sẽ tạo áp lực lớn cho các đơn vị sát hạch và cả người học, do phát sinh điều kiện về sân bãi, tổ chức, nhân lực phục vụ kỳ sát hạch.

Một trong những băn khoăn lớn nhất được nêu ra là việc tăng thêm bài thi hình có thể khiến nhiều trung tâm sát hạch gặp khó khăn, nhất là tại các khu vực đô thị hoặc nơi quỹ đất hạn chế. Một số ý kiến cho rằng, nếu bắt buộc tổ chức thêm bài thi hình, nhiều cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch sẽ phải mở rộng diện tích, đầu tư thêm hạ tầng phục vụ, dẫn tới tốn kém và khó đảm bảo điều kiện triển khai đồng bộ.

Cùng với đó, việc thay đổi cấu trúc bài thi nếu không có lộ trình hợp lý có thể tạo ra xáo trộn trong quá trình đào tạo và sát hạch giấy phép lái xe mô tô.

Tiếp thu góp ý, Bộ Công an đồng tình với phương án bỏ một bài thi hình (tức không áp dụng bài thi hình tổng hợp số 2) trong quy trình sát hạch giấy phép lái xe máy. Thay vì tiếp tục thiết kế thêm bài thi hình mới, Bộ Công an sẽ nghiên cứu phương án bổ sung bài thi xử lý tình huống giả định trên đường, nhằm đánh giá khả năng xử lý của người lái xe trong các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông thực tế.

Theo dự kiến, bài thi xử lý tình huống sẽ tập trung vào một số tình huống cơ bản, gắn với điều kiện giao thông phổ biến, giúp người điều khiển mô tô, xe máy rèn kỹ năng phản xạ, kiểm soát tốc độ và xử lý an toàn khi gặp tình huống bất ngờ.

Bộ Công an cho biết việc sửa đổi Thông tư số 12/2025 hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, đồng thời đảm bảo sự phù hợp với điều kiện thực tế triển khai ở các địa phương. Việc bỏ bài thi hình tổng hợp số 2 được xem là bước điều chỉnh để tránh phát sinh thêm rào cản về cơ sở vật chất, giảm áp lực tổ chức, nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu nâng cao kỹ năng lái xe an toàn, hạn chế tai nạn giao thông