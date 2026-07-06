Trao Huy chương 'Anh hùng Venezuela' tặng đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam

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Trung tá Raúl Serrano Chacón, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống trao huân chương cho đoàn.
Sáng 6/7 (giờ địa phương), Trung tá Raúl Serrano Chacón, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống, Điều phối viên đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam, thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất tặng đoàn cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Việt Nam và hạng Nhì tặng các thành viên trong đoàn.
Đây là phần thưởng cao quý của Chính phủ Venezuela nhằm ghi nhận sự cống hiến, lòng cao thượng và chủ nghĩa anh hùng của những con người, bất chấp mọi khó khăn, đã cống hiến sức lực của mình cho công tác hỗ trợ và viện trợ nhân đạo trên lãnh thổ Venezuela. Để có được sự công nhận này là cả một hành trình đầy thử thách.
Bước sang ngày thứ 6 làm việc tại thực địa, tức là hơn 10 ngày sau thảm họa động đất xảy ra, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng khiến áp lực đè nặng lên vai các thành viên đoàn công tác. Tuy vậy, với bản lĩnh và quyết tâm cao độ, đoàn vẫn chia nhiều mũi nhọn, chạy đua với thời gian để đưa thêm nhiều thi thể nạn nhân ra ngoài.
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Đoàn CNCH Việt Nam đưa thi thể của 57 nạn nhân ra ngoài.
Tính tới thời điểm này, đoàn CNCH Việt Nam đã đưa thi thể của 57 nạn nhân ra ngoài; trao trả và giúp di dời nhiều tài sản cho người dân địa phương.
Song song công tác CNCH, đoàn tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với khoảng 500 hộ dân bị mất nhà cửa, đang đối mặt với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hơn 360kg thịt hộp, 100 thùng sữa, gần 50 thùng mì tôm cùng lượng lớn chăn màn, quần áo phòng dịch...đã được chuyển đến người dân. Giá trị vật chất tuy không lớn, nhưng sự xuất hiện và hỗ trợ kịp thời của đoàn đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho người dân nước bạn vào thời điểm ngặt nghèo nhất.
Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.