Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tiếp cận hiện trường động đất tại Venezuela

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Sau khi đến Thủ đô Caracas, đoàn di chuyển khoảng 40 km đến hiện trường, nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện và bắt tay ngay vào công tác khảo sát, tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Điểm đến đầu tiên của đoàn là khu vực phường Playa Grande, quận Catia La Mar, bang La Guaira, một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề sau trận động đất.
Trước đó, hai trận động đất xảy ra ngày 25/6 đã khiến nhiều công trình ở Venezuela bị đổ sập, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm gián đoạn hoạt động tại sân bay, đồng thời phát đi cảnh báo sóng thần đối với một số khu vực ven biển.
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Đại tá Phạm Hùng Dương - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Trưởng đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam) - cho biết trong thời gian làm nhiệm vụ tại Venezuela, đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hộ sở tại và các đoàn cứu hộ quốc tế để tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ cấp cứu, khám chữa bệnh, khắc phục hậu quả động đất và thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn theo đề nghị của phía Venezuela. "Đây không chỉ là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự sẻ chia của Việt Nam trước những mất mát mà nhân dân Venezuela đang phải gánh chịu. Chúng tôi sẽ nỗ lực cao nhất để góp phần tìm kiếm nạn nhân, giảm thiểu thiệt hại và hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này", Đại tá Phạm Hùng Dương nhấn mạnh.
Cảnh đổ nát sau động đất tại Venezuela.
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Với tinh thần khẩn trương, chuyên nghiệp và trách nhiệm, ngay sau khi có mặt tại hiện trường, các thành viên của đoàn đã bắt đầu khảo sát khu vực được giao, đánh giá mức độ đổ sập của công trình và xây dựng phương án triển khai tìm kiếm, cứu nạn trong điều kiện thực địa phức tạp, chạy đua với thời gian để gia tăng cơ hội cứu sống các nạn nhân còn mắc kẹt.
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