Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tiếp cận hiện trường động đất tại Venezuela

Đại tá Phạm Hùng Dương - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Trưởng đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam) - cho biết trong thời gian làm nhiệm vụ tại Venezuela, đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hộ sở tại và các đoàn cứu hộ quốc tế để tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ cấp cứu, khám chữa bệnh, khắc phục hậu quả động đất và thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn theo đề nghị của phía Venezuela. "Đây không chỉ là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự sẻ chia của Việt Nam trước những mất mát mà nhân dân Venezuela đang phải gánh chịu. Chúng tôi sẽ nỗ lực cao nhất để góp phần tìm kiếm nạn nhân, giảm thiểu thiệt hại và hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này", Đại tá Phạm Hùng Dương nhấn mạnh.