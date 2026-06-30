Công an cùng người dân kéo xe tải mắc kẹt giữa suối

Sau hơn một giờ cứu hộ, Công an xã Ngũ Chỉ Sơn cùng người dân Lào Cai dùng dây cáp kéo chiếc xe tải mắc kẹt giữa dòng suối lên bờ an toàn.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 17h ngày 29/6, Công an xã Ngũ Chỉ Sơn tiếp nhận tin báo của người dân về việc một xe tải bị nước lũ cuốn và mắc kẹt giữa dòng suối tại khu vực thôn Xín Chải khi đang di chuyển vào nơi lấy mẫu bê tông.

Chiếc xe tải bị mắc kẹt giữa dòng suối do mưa lớn chiều 29/6. Ảnh: CACC.

Theo thông tin ban đầu, phương tiện do ông B.L.M.T. (SN 1986, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cầm lái. Trong lúc cho xe đi qua suối, mưa lớn khiến nước dâng nhanh, dòng chảy mạnh làm chiếc xe bị cuốn và mắc lại giữa các tảng đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Ngũ Chỉ Sơn khẩn trương huy động 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng người dân triển khai công tác cứu hộ.

Do khu vực xảy ra sự cố có địa hình phức tạp, nước chảy xiết, lực lượng chức năng cùng người dân sử dụng dây cáp để kéo phương tiện ra khỏi vị trí mắc kẹt. Công tác cứu hộ được triển khai thận trọng nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia cũng như phương tiện.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, chiếc xe tải đã được đưa lên bờ an toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, phương tiện chỉ bị hư hỏng nhẹ.

Theo Công an xã Ngũ Chỉ Sơn, việc kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân tổ chức cứu hộ đã góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng công an cơ sở trong công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ người dân khi xảy ra các tình huống khẩn cấp.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp trong mùa mưa, Công an xã Ngũ Chỉ Sơn khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, không điều khiển phương tiện qua các khu vực ngầm tràn, suối hoặc cầu tạm khi mực nước dâng cao, dòng chảy mạnh.

Khi phát hiện sự cố hoặc cần hỗ trợ, người dân cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng công an hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.