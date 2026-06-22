Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, TP.HCM mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 22/6, khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất trên 39 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 21 đến ngày 23/6, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa. Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk duy trì nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt, cục bộ đặc biệt gay gắt; riêng Điện Biên và Lai Châu ít chịu ảnh hưởng.

Chiều tối và đêm, nhiều khu vực có mưa rào và dông, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 21, ngày 22/6

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ.Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng khu Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ.Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 35 độ.

TP.HCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.