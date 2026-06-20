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Xã hội

Dự báo thời tiết 10 ngày: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt gần 40°C, sau chuyển mưa lớn

  • Thứ bảy, 20/6/2026 13:11 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Dự báo miền Bắc nắng nóng gay gắt trên diện rộng trong những ngày đầu tuần tới; đến 25/6 khu vực này hứng mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 20/6, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

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Bắc và Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Ảnh minh hoạ: VTC News.

Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Nắng nóng ở các địa phương này khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong đó, giai đoạn từ 20-25/6, nhiệt độ cao nhất dao động 37-40°C. Từ 26-28/6, nắng nóng giảm dần ở Trung Bộ.

Khoảng 22-23/6, nắng nóng có thể xảy ra diện rộng trên khu vực Bắc Bộ. Riêng các ngày 23-24/6, Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Từ 25-28/6, Bắc Bộ mưa rào và dông trên diện rộng, kết thúc đợt nắng nóng gay gắt. Trong đó, giai đoạn từ 26-27/6 khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to ở vùng núi, trung du phía Bắc.

Ngoài ra, từ nay đến 23/6, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa. Tuy nhiên, trong các ngày 24-28/6, mưa dông xu hướng gia tăng ở các khu vực này, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 20/6, Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 28-30°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, đợt nắng nóng gay gắt ở Hà Nội kéo dài đến 24/6 với nhiệt độ cao nhất lên tới 39°C, sau đó trời chuyển mưa rào và dông, nhiệt độ giảm nhanh.

Cụ thể, ngày mai 21/6, Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.

Các ngày 22-23/6, khu vực này ít mây, trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng lên cao nhất 38-39°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 30-31°C.

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Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp làm tăng nguy cơ cháy nổ ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ngày 25/6, Hà Nội đón mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất giảm nhanh về ngưỡng 35°C, nhiệt độ thấp nhất 28°C. Mưa giúp giải nhiệt, thời tiết dễ chịu hơn sau chuỗi ngày oi bức nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra dông lốc, sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Trong 4 ngày cuối thời kỳ dự báo (từ 26-29/6), Hà Nội duy trì trạng thái mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày tiếp tục giảm, cao nhất 32°C, thấp nhất 27°C.

Ngày 19/6, đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C. Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-37°C, có nơi trên 37°C như trạm Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,5°C; Đông Hà (Quảng Trị) 39,3°C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,8°C...

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https://vtcnews.vn/du-bao-thoi-tiet-10-ngay-bac-bo-nang-nong-gay-gat-gan-40-c-sau-chuyen-mua-lon-ar1024616.html

Theo Huệ Nguyễn/VTC News

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