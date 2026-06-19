Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng gay gắt duy trì ở miền Trung và phía Đông Tây Nguyên, đồng thời có xu hướng mở rộng ra trung du Bắc Bộ từ ngày 21/6.

Nhiệt độ ngoài trời có thể vượt 40 độ, nắng nóng mở rộng ra Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Đó là Nam Định (Ninh Bình) 38 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37,7 độ, Vinh (Nghệ An) 37,4 độ,…, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ, có nơi trên 38 độ như trạm: Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,2 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 39 độ, Hoài Nhơn (Gia Lai) 38,2 độ,…, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Trong ngày 19/6, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 - 60%.

Dự báo ngày 20/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 21/6, nắng nóng mở rộng ra khu vực trung du Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý: nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2 - 4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.