Nắng nóng tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ

Dự báo ngày 15-16/6, nắng nóng tiếp tục duy trì tại đồng bằng Bắc Bộ và nhiều địa phương Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/6, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Phú Thọ ghi nhận nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 35-36 độ C, một số nơi vượt 36 độ C như Sơn Tây (Hà Nội) 36,7 độ C, Bảo Lạc (Cao Bằng) 37 độ C, Bắc Mê (Tuyên Quang) 37,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-65%.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp diễn. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37,9 độ C, Vinh (Nghệ An) 37,7 độ C, Đồng Hới 37,6 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,7 độ C. Độ ẩm tương đối phổ biến từ 50-60%.

Dự báo trong ngày 15/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất từ 55-60%.

Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 45-50%.

Sang ngày 16/6, nắng nóng thu hẹp phạm vi nhưng vẫn duy trì tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 50-55%.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin là nhiệt độ đo trong lều khí tượng. Nhiệt độ thực tế ngoài trời, đặc biệt tại các khu vực có bề mặt hấp thụ nhiệt như đường nhựa, bê tông, có thể cao hơn từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tùy điều kiện địa hình và mật độ xây dựng. Người dân cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng trong thời gian dài để bảo vệ sức khỏe.

Dự báo chi tiết:

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.