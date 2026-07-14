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Xã hội

Nghe cuộc điện thoại, cụ bà suýt mất 250 triệu đồng

  • Thứ ba, 14/7/2026 15:03 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Các đối tượng mạo danh cơ quan chức năng, gọi điện đe dọa, yêu cầu cụ bà ở Nghệ An chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng. May mắn, vụ lừa đảo bị ngăn chặn.

Ngày 14/7, Công an phường Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hoàng Mai kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại, giúp người dân tránh bị chiếm đoạt 250 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 13/7, bà Quách Thị V (SN 1952, trú khối 9, phường Quỳnh Mai) bị các đối tượng giả danh cơ quan chức năng gọi điện, đe dọa.

Các đối tượng yêu cầu bà V chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản để “phục vụ điều tra”. Do lo sợ, bà đã đến ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền theo hướng dẫn.

Quá trình thực hiện chuyển tiền, nhân viên ngân hàng nhận thấy bà V có nhiều dấu hiệu bất thường nên lập tức trình báo sự việc cho Công an phường Hoàng Mai.

Nhận tin báo, Công an phường Hoàng Mai đến hiện trường xác minh, làm rõ. Công an đã tuyên truyền, giải thích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, qua đó giúp bà V nhận ra mình đang bị dẫn dụ và dừng ngay việc chuyển tiền.

Nhờ sự kịp thời xử lý của công an và nhân viên ngân hàng, bà V tránh được việc mất 250 triệu đồng vào tay các đối tượng lừa đảo.

Sau vụ việc, gia đình bà viết thư cảm ơn cán bộ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hoàng Mai và Công an phường Hoàng Mai vì đã tận tâm hỗ trợ, giúp gia đình tránh được thiệt hại lớn.

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https://tienphong.vn/nghe-mot-cuoc-dien-thoai-cu-ba-suyt-mat-250-trieu-dong-post1859531.tpo

Ngọc Tú/Tiền Phong

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