CSGT TP.HCM cảnh báo chiêu trò mạo danh để lừa đảo

Trước chiêu trò mạo danh lực lượng để lừa tiền "lo thủ tục", CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân không qua trung gian và không cung cấp mã OTP, tài khoản.

Ngày 11/7, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM thông tin, gần đây, lợi dụng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông, nhiều đối tượng mạo danh lực lượng CSGT hoặc tự nhận có khả năng “lo thủ tục nhanh”, “can thiệp xử lý vi phạm”, “làm giấy phép lái xe”, “đăng ký xe”, “đổi giấy phép lái xe”, “xóa phạt nguội”... nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Người dân làm việc trực tiếp với cán bộ Phòng CSGT để thực hiện các thủ tục hành chính, không qua trung gian. Ảnh: PC08

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, PC08 luôn thực hiện công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu.

Theo đó, khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục liên quan xử lý vi phạm giao thông; sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe; đăng ký xe hoặc các thủ tục hành chính khác thuộc thẩm quyền của lực lượng CSGT, người dân cần liên hệ trực tiếp cơ quan CSGT hoặc thực hiện thông qua các kênh chính thức của nhà nước để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định.

Người dân tuyệt đối không thông qua các cá nhân, tổ chức trung gian hoặc dịch vụ môi giới, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc phát sinh rủi ro pháp lý không đáng có.

Bên cạnh đó, PC08 cũng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Đặc biệt, người dân cần thận trọng khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc thư điện tử tự xưng cán bộ CSGT, cơ quan công an, cơ quan nhà nước thông báo việc vi phạm giao thông, phạt nguội, yêu cầu cập nhật, xác minh thông tin cá nhân hoặc đề nghị nộp tiền để được giải quyết nhanh hồ sơ.

Người dân không truy cập vào các đường link, website, ứng dụng không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu hoặc thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

Đây là thủ đoạn phổ biến nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị điện tử, đánh cắp dữ liệu cá nhân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Đối với các trường hợp cần tra cứu thông tin vi phạm giao thông, tình trạng giải quyết hồ sơ hoặc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của CSGT, người dân liên hệ trực tiếp cơ quan CSGT để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định hoặc tra cứu thông tin trên các nền tảng chính thống của cơ quan nhà nước như:

- Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://vpcp.dichvucong.gov.vn

- Cổng Dịch vụ công Bộ Công an: https://dichvucong.bocongan.gov.vn

- Các ứng dụng: VNeTraffic, VNeID.

PC08 khuyến cáo người dân chủ động nâng cao ý thức cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin từ các kênh chính thống của cơ quan nhà nước, không để các đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu thông tin, tâm lý lo lắng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân chủ động thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo để được hướng dẫn xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi người dân có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn thành phố, có thể liên hệ qua:

- Số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693 187.521;

- Số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08;

- Địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn;

- Trang Zalo Official Account “Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh” để Phòng CSGT tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin, vụ việc phản ánh.