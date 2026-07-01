Phạt tài xế xe tải vượt ẩu trên Quốc lộ 1 từ phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic

Từ hình ảnh phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic, CSGT tỉnh Lạng Sơn xác minh, xử lý tài xế xe tải có hành vi vượt ẩu nguy hiểm trên Quốc lộ 1.

Ngày 1/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Trạm CSGT Tùng Diễn lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế xe tải về hành vi “Vượt xe trong những trường hợp không được vượt”.

Đáng chú ý, vụ việc được phát hiện và xử lý dứt điểm nhờ thông tin phản ánh từ người dân qua ứng dụng VNeTraffic.

Chiếc xe tải biển kiểm soát 98C-206.xx bị xử phạt vì vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông về việc xác minh, xử lý các phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã giao Trạm CSGT Tùng Diễn khẩn trương vào cuộc làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và hình ảnh do người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã xác định được phương tiện vi phạm và mời người điều khiển đến làm việc.

Tại cơ quan công an, danh tính tài xế được làm rõ là ông N.V.T (sinh năm 1979, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Ông T. là người điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 98C-206.xx.

Qua quá trình làm việc với cơ quan chức năng, tài xế N.V.T đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Cụ thể, vào hồi 12h36 ngày 22/6/2026, tại Km61+500 trên tuyến Quốc lộ 1, ông T. đã điều khiển chiếc xe tải nói trên và thực hiện hành vi vượt xe tại đoạn đường cấm vượt.

Căn cứ tài liệu, hình ảnh chứng minh vi phạm và kết quả buổi làm việc, Trạm CSGT Tùng Diễn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.V.T với số tiền 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Việc lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp nhận và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm từ phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic cho thấy hiệu quả rõ rệt của công nghệ trong việc giám sát trật tự an toàn giao thông.

Điều này không chỉ nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện mà còn biến mỗi người dân trở thành một “mắt thần”, cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

VNeTraffic là ứng dụng giao thông thông minh do Bộ Công an quản lý và phát triển, đóng vai trò là cầu nối giữa công dân và lực lượng CSGT. Ứng dụng giúp bạn tra cứu phạt nguội, lưu trữ giấy tờ điện tử (như GPLX) và phản ánh các vi phạm trật tự an toàn giao thông.