Hà Nội tăng mức xử phạt vi phạm lĩnh vực giao thông đường bộ từ 1/7

Từ đầu tháng 7 tới, hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày, bán hàng hóa, rửa xe… tại Hà Nội sẽ bị phạt tới 12 triệu đồng.

Để bảo đảm trật tự, an toàn Thủ đô, Luật Thủ đô 2026 đã quy định cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức tiền phạt vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố cao hơn nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung và thẩm quyền phạt tiền tương ứng do Chính phủ quy định đối với hành vi vi phạm hành chính tương ứng trong các lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Từ đầu tháng 7 tới, hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè tại Hà Nội sẽ bị phạt gấp đôi so với hiện tại.

Nhằm cụ thể hoá quy định trên, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND quy định về mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3 Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND nêu rõ 28 hành vi vi phạm hành chính tăng mức tiền phạt bằng 1,5 lần hoặc bằng 2 lần mức tiền phạt chung do Chính phủ quy định tại phụ lục I, phụ lục II kèm theo Nghị quyết này.

Trong đó có 24 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội áp dụng mức tiền phạt cao hơn mức tiền phạt quy định tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP; 4 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ áp dụng mức tiền phạt cao hơn mức tiền phạt quy định tại Nghị định 168/2024.

Người có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 282/2025, Nghị định 168/2024 và Nghị định 189/2025 có thẩm quyền xử phạt tương ứng với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 56.

Theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết 56/2026, từ 1/7 tới, với 4 hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, Hà Nội tăng mức xử phạt vi phạm giao thông cao hơn Nghị định 168/2024 như sau:

Hành vi vi phạm Mức phạt tiền tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP Mức phạt tiền sau khi tăng 1 Dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường gây cản trở giao thông Từ 100.000-200.000 đồng(điểm m khoản 1 Điều 9 Nghị định 168/2024) Phạt tiền từ 200.000-400.000 đồng 2 Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng Từ 200.000-250.000 đồng(điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định 168/2024) Phạt tiền từ 400- 500.000 đồng 3 Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo Từ 2-3 triệu đồng (khoản 7 Điều 12 Nghị định 168/2024) Phạt tiền từ 4-6 triệu đồng 4 Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, phạm vi an toàn của đường sắt Từ 800.000- 1 triệu đồng(điểm đ khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024) Phạt tiền từ 1.6-2 triệu đồng

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm trên là mức phạt áp dụng đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức tiền phạt của tổ chức gấp 2 lần mức tiền phạt đối với cá nhân.