Tin mưa lớn ở miền Bắc từ chiều tối nay và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin cảnh báo mưa và dông ở miền Bắc sau những ngày nắng nóng, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới.

Đêm 13/6 và sáng 14/6, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ mưa rào và dông cục bộ. Từ đêm 14/6 đến đêm 15/6, mưa lớn mở rộng phạm vi ra vùng núi và trung du Bắc Bộ. Các khu vực này mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-90 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100 mm chỉ trong 3 giờ.

Từ chiều tối nay, miền Bắc chuyển mưa lớn. Ảnh minh họa: Anh Trí.

Tin mưa lớn ở miền Bắc

Ngoài ra, chiều tối và tối 14/6, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-30 mm, cục bộ mưa to trên 60 mm.

Từ 16-17/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay, Hà Nội ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm trời chuyển mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, mưa dông ở Hà Nội kéo dài đến giữa tuần sau, sau đó nhiệt độ tăng nhanh, trời nắng nóng trở lại.

Cụ thể, ngày 15-17/6, khu vực này mưa rào và dông, kết thúc đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dao động 31-33°C, thấp nhất 25-27°C. Mưa giúp giải nhiệt nhưng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày 18-19/6, Hà Nội tạnh ráo, trời có mây, không mưa, nhiệt độ tăng lên ngưỡng tiệm cận nắng nóng 34°C khiến trời oi bức. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 27-28°C.

Ngày 20-23/6, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội tiếp tục tăng lên mức 35-36°C, trời ít mây, nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 28°C.