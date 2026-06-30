Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã tới Venezuela

Theo kế hoạch, ngay khi đến Thủ đô Caracas, Venezuela, đoàn sẽ di chuyển khoảng 40 km đến hiện trường, sau đó sẽ triển khai lực lượng, phương tiện bắt tay ngay vào nhiệm vụ.

Đúng 12h15 (giờ địa phương) ngày 29/6, chiếc phi cơ chở cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simón Bolívar ở TP Maiquetía, Venezuela, để chính thức triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại nước bạn.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tới sân bay Simón Bolívar.

Sân bay quốc tế Simón Bolívar là cửa ngõ hàng không chính phục vụ Thủ đô Caracas và cũng là một trong 12 sân bay quan trọng nhất của Venezuela.

Hai trận động đất xảy ra chiều 25/6 đã khiến nhiều công trình đổ sập, gây hoảng loạn tại sân bay này và làm dấy lên cảnh báo sóng thần ở một số khu vực ven biển.

Trong hành trình bay dài hơn 22 tiếng đồng hồ, các thành viên trong đoàn được chỉ đạo tích cực nghỉ ngơi để chuẩn bị cho nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ được đánh giá là rất vất vả phía trước.

Tuy có nhiều trạng thái cảm xúc, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều mong muốn nhanh chóng được tiếp cận hiện trường sẵn sàng chiến đấu.

Đón đoàn tại sân bay là Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto và Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ.

Theo kế hoạch, ngay khi đến Thủ đô Caracas, Venezuela, đoàn sẽ di chuyển khoảng 40 km đến hiện trường, sau đó sẽ triển khai lực lượng, phương tiện bắt tay ngay vào nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Trung úy Đỗ Quang Nam, Trung tâm Huấn luyện và Ứng phó về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết: Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả trang thiết bị để có thể tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong sập đổ công trình.

Ngoài ra, chúng tôi còn chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để có thể hỗ trợ cho nạn nhân và những người bị nạn ở đất nước xảy ra sự cố, thiên tai.

Trong thời gian tại Venezuela, đoàn công tác sẽ phối hợp với lực lượng cứu hộ nước sở tại và các đoàn cứu hộ quốc tế tham gia tìm kiếm người mất tích, khám chữa bệnh, hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của phía Venezuela, phù hợp với chuyên môn và khả năng của đoàn.