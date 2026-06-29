Đoàn công tác quân đội, công an tham gia khắc phục hậu quả động đất ở Venezuela

Tối 28/6, Đoàn công tác Quân đội nhân dân và Công an nhân dân lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Lễ tiễn đoàn được tổ chức vào 23h30 phút tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại lễ tiễn, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành công tác chuẩn bị mọi mặt dù thời gian rất gấp để lên đường làm nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất của 82 đồng chí thành viên đoàn công tác Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu lực lượng quân đội khi sang tới nước bạn cần đoàn kết, hiệp đồng và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và nước sở tại, cũng như các nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tin tưởng với công tác chuẩn bị tốt, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, đoàn công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất, khẳng định uy tín và năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tiếp bà Estela Del Valle Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, lực lượng Việt Nam sẽ nỗ lực tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn để hỗ trợ đất nước và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả sau thảm họa thiên tai.

Bà Estela Del Valle Quijada Suarez cảm ơn và đánh giá cao việc Việt Nam cử lực lượng quân đội và công an tới Venezuela cùng các nước hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất; tin tưởng đoàn Việt Nam tới Venezuela không chỉ với lá cờ Tổ quốc trên ngực áo mà với cả tình cảm dành cho đất nước và con người Venezuela. Bà tin tưởng lực lượng Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Venezuela được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Sau đây là một số hình ảnh tại lễ tiễn đoàn:

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tiếp bà Estela Del Valle Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu động viên các lực lượng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng động viên các quân nhân lên đường làm nhiệm vụ.

Lực lượng Quân đội tham gia đoàn công tác tại lễ tiễn.

Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Trường Trung cấp 24, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia đoàn công tác.

Các lực lượng cơ động tới sân bay quốc tế Nội Bài.

Các thành viên đoàn công tác lên máy bay tới Venezuela.