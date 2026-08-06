Ồ ạt rao bán lỗ kim cương trên 'chợ mạng'

Loạt thương hiệu đóng cửa vĩnh viễn hoặc "im hơi lặng tiếng" sau thời gian tạm nghỉ khiến khách hàng ồ ạt bán lỗ kim cương trên chợ mạng, thấp hơn mức thu mua của các doanh nghiệp.

Khi thị trường kim cương rơi vào khủng hoảng, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội, nhóm mua bán, thanh lý kim cương. Thậm chí, có nhóm cho biết chỉ sau 3 ngày thành lập đã thu hút 1.000 thành viên.

Lượng thành viên tăng nhanh, liên tục xuất hiện các bài viết bày tỏ lo ngại, hỏi thăm tình hình các cửa hàng, đặc biệt là rao bán sản phẩm với mức giảm sâu.

Đồng loạt thanh lý

Nhiều người rao bán lỗ, phần lớn là sản phẩm của PJA - thương hiệu chính thức ngừng hoạt động từ ngày 17/7 sau khi rơi vào khủng hoảng.

Chẳng hạn, có khách hàng đăng bài bán nguyên món viên và vỏ 350 triệu đồng. Theo hình ảnh người này đăng kèm, viên chủ có kích thước 8,83 ly, giá gốc hơn 428 triệu đồng, trong khi đó vỏ nhẫn hơn 101 triệu đồng. Nếu so với chính sách thu mua của PJA trước đây (kim cương bán lỗ 10%, vỏ bán lỗ 20%), người này chịu lỗ thêm 116 triệu đồng.

Tương tự, một khách hàng khác cũng rao bán vỏ nhẫn vừa viên chủ 5,4 ly trở lên với giá 27 triệu đồng (giảm gần 30% so với giá gốc 38,5 triệu đồng). Theo mô tả, lượng vàng cấu thành vỏ nhẫn gần 2 chỉ, đai nhẫn được đính các viên kim cương phụ dạng chữ nhật (baguette). Phía dưới bình luận của bài viết, người này tiếp tục giảm còn 21 triệu đồng.

Khách đăng bán sản phẩm kim cương trên mạng xã hội với mức giá giảm sâu.

Cũng có khách hàng bán chiếc lắc tay vàng 18K (750) của PJA đính hơn 200 viên kim cương tấm, không có viên chủ, mức giá 43,7 triệu đồng giảm còn khoảng 33 triệu đồng, mà nhiều ngày vẫn chưa bán được. Thậm chí, dưới phần bình luận của bài viết, khách mua vẫn tiếp tục trả giá xuống 20-25 triệu đồng.

Ngoài PJA, khách hàng còn rao bán sản phẩm của thương hiệu Kim Lý. Doanh nghiệp này đã thông báo đóng cửa từ ngày 14/7, sau khi bà chủ là Lê Thị Ngọc Mỹ bị bắt trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Cửa hàng hứa hẹn 1 tháng sau sẽ mở cửa hoạt động trở lại.

Theo hóa đơn mua hàng, tổng giá trị sản phẩm là 33 triệu đồng, gồm viên kim cương chủ kích thước 4,1 ly trị giá 11 triệu đồng và phần vỏ nhẫn trị giá 22 triệu đồng. Đáng chú ý, chủ bài đăng chấp nhận "biếu không" viên chủ khi rao bán trọn bộ với giá chỉ bằng đúng tiền vỏ nhẫn. Dù đã chịu lỗ tới 11 triệu đồng ngay từ giá chào, phía dưới phần bình luận, vẫn có người tiếp tục ép giá xuống còn 15 triệu đồng.

Trên nhóm này, viên chủ có kích thước lớn được xả bán với giá siêu rẻ. Chẳng hạn, một viên kích thước 6,37 ly, nước K, độ tinh khiết IF, chỉ được rao bán với giá 41 triệu đồng, trong khi bình thường sẽ có giá thị trường dao động từ 60 triệu đến 110 triệu; hay một viên chủ dáng Cushion nặng 2.01 carat, nước màu D, độ sạch VS2, được thanh lý từ 760 triệu xuống còn 350 triệu đồng, dưới phần bình luận có người còn muốn giảm thêm 200 triệu.

Ghi nhận một số hội nhóm mua bán kim cương khác, không khí buôn bán khá nhộn nhịp nhưng chủ yếu là các bài đăng xả hàng chịu lỗ, ít tin đăng tìm mua.

Trong lúc này, thị trường cũng ghi nhận tình trạng các thương hiệu mạnh tay giảm giá sản phẩm kim cương mới. Ngay giữa thời điểm biến cố kim cương vào tháng 7, một thương hiệu tại Vĩnh Long áp dụng mức giá thấp hơn cả giá nhập (theo giới thiệu của doanh nghiệp) đối với các sản phẩm kim cương thiên nhiên.

Trong đó, thương hiệu xả lỗ 50% một số loại kích thước từ 4 ly đến 6 ly. Giá niêm yết của các sản phẩm này dao động từ 9 triệu đến 170 triệu đồng, tùy màu sắc, độ sạch và kiểm định.

"Sale lỗ hơn giá nhập, giá thị trường không có mức này. Khách mua đứt, mua làm của hoặc thu đổi, giá đã tốt xin đừng trả giá cửa hàng", đơn vị chia sẻ.

Ngoài kim cương rời, thời điểm đó, đơn vị còn giảm khoảng 15% đối với các sản phẩm như vỏ nhẫn, dây chuyền đính kim cương, bông tai. Đến nay, cửa hàng này liên tục giảm giá khoảng 20% với một số sản phẩm trang sức như vỏ bông, bông tai xoàn, lắc tay...

Rủi ro bán tháo

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, TS Huỳnh Thanh Điền, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, khuyến cáo người tiêu dùng cần giữ sự bình tĩnh và không nên vội vàng bán ra bằng mọi giá. Việc bán tháo tài sản trong giai đoạn thị trường hoảng loạn luôn dẫn đến nguy cơ bị ép giá rất sâu, gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho chính chủ sở hữu.

Nếu sản phẩm nắm giữ có nguồn gốc hợp pháp và chất lượng thực sự, việc giữ lại chờ thị trường ổn định sẽ giúp bảo toàn giá trị tài sản tốt hơn nhiều so với quyết định bán tháo.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Cố vấn tài chính cấp cao, CTCP Tư vấn đầu tư và quản lý tài sản FIDT, nhìn nhận đối với người sở hữu sản phẩm từ các doanh nghiệp đã đóng cửa hay tạm dừng hoạt động, sức ép thị trường thứ cấp là rất lớn.

Tuy nhiên, theo bà Hương, việc vội vàng chấp nhận bán bằng mọi giá là điều nên tránh. Chủ sở hữu có thể tăng tính xác thực cho tài sản bằng cách tìm đến các đơn vị thẩm định độc lập uy tín để định giá khách quan, tránh bị ép giá quá thấp trong giai đoạn thị trường hoảng loạn.

Đối với những khách hàng đang sở hữu kim cương mua từ các doanh nghiệp còn hoạt động bình thường, giải pháp phù hợp nhất là chủ động rà soát lại toàn bộ hồ sơ, hóa đơn, chứng thư kiểm định và chính sách thu đổi đã thỏa thuận. Người tiêu dùng nên trực tiếp làm việc với doanh nghiệp để xác định khả năng thực thi cam kết.

Bà lưu ý quyết định bán chỉ nên cân nhắc khi xuất phát từ nhu cầu tái cơ cấu danh mục tài sản hoặc mục tiêu cá nhân thay đổi, thay vì bị chi phối bởi thông tin tiêu cực khi giá trị thực của tài sản không thay đổi.

Trường hợp sản phẩm không đạt chuẩn chất lượng hoặc nguồn gốc không rõ ràng, nhà đầu tư cũng cần chuẩn bị tâm lý chấp nhận thua lỗ như một rủi ro khi đầu tư vào tài sản mình không nắm rõ.

Với các sản phẩm kim cương phân khúc nhỏ, bản chất thực sự là hàng hóa tiêu dùng và thanh khoản chủ yếu phụ thuộc vào thỏa thuận dân sự thu mua lại giữa người dân với doanh nghiệp.

Đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng . Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con của PNJ. Sau vụ việc, PNJ khẳng định toàn bộ kim cương bán tại hệ thống đều là hàng nhập khẩu chính ngạch và nhấn mạnh không có viên kim cương nào trong số hơn 28.000 viên bị cáo buộc buôn lậu được phân phối qua các kênh bán hàng của PNJ. Đến ngày 12/7, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm và 1 nhân viên tại P-Lab. Chưa dừng tại đó, ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can, xác định từ năm 2022 đến năm 2024 đã có hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính. Sau các thông tin liên tiếp được công bố liên quan chuyên án này, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương cho biết chịu áp lực thanh khoản bởi lượng khách bán lại tăng mạnh, trong khi doanh nghiệp không đủ nguồn lực tài chính để thu mua, buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa.