Apple thắng lớn: Ấn Độ dự kiến kéo dài ưu đãi thuế đến năm 2041

Chính phủ Ấn Độ đề xuất kéo dài thời hạn miễn thuế đến năm 2041 cho các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp máy móc, thiết bị cho đối tác gia công trong nước.

Ấn Độ dự kiến đóng góp tới 26% tổng lượng iPhone sản xuất trên toàn cầu trong năm nay. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Ấn Độ vừa đưa ra đề xuất kéo dài thời hạn miễn thuế đến ngày 31/3/2041 cho các tập đoàn nước ngoài cung cấp máy móc, thiết bị cho các đối tác sản xuất gia công nội địa, theo Eletronic World.

Động thái này được đánh giá là một chiến thắng pháp lý lớn đối với Apple trong bối cảnh tập đoàn này đang đẩy nhanh chiến lược mở rộng quy mô sản xuất tại quốc gia Nam Á.

Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, Ấn Độ đã trở thành mắt xích cốt lõi trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng iPhone nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Quốc gia này dự kiến đóng góp tới 26% tổng lượng iPhone sản xuất trên toàn cầu trong năm nay, tăng trưởng vượt bậc so với con số 6% cách đây 4 năm.

Trước đó vào tháng 2, New Delhi từng ban hành chính sách miễn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài nhưng thời hạn áp dụng chỉ kéo dài đến năm 2031. Quyết định ban đầu này xuất phát từ việc Apple vận động chính phủ Ấn Độ điều chỉnh luật thuế thu nhập, nhằm đảm bảo tập đoàn không bị đánh thuế đối với quyền sở hữu các dây chuyền máy móc sản xuất iPhone đắt đỏ mà hãng cung cấp cho các đối tác gia công như Foxconn hay Pegatron.

Apple từng bày tỏ lo ngại rằng khác với thị trường Trung Quốc, các quy định thuế cũ tại Ấn Độ có thể coi việc sở hữu thiết bị đặt tại xưởng gia công là một "mối liên kết kinh doanh", từ đó tạo cơ sở để đánh thuế trực tiếp lên lợi nhuận toàn cầu của dòng sản phẩm iPhone.

Dự thảo sửa đổi luật thuế mới không chỉ kéo dài thời hạn ưu đãi thêm 10 năm mà còn mở rộng phạm vi áp dụng cho các nhà sản xuất điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, thiết bị trợ thính và các thiết bị đeo thông minh.

Bên cạnh đó, chính phủ nước này cũng đề xuất miễn thuế đến năm 2041 đối với khoản thu nhập của doanh nghiệp nước ngoài phát sinh từ việc lưu kho và cung cấp linh kiện phục vụ sản xuất thiết bị điện tử.

Quy định này áp dụng cho các nhà máy và kho bãi đặt tại các khu vực phi thuế quan. Mô hình này giúp các thương hiệu tối ưu hóa chi phí cho mục đích xuất khẩu, bởi nếu hàng hóa từ đây được tiêu thụ ngược lại thị trường nội địa, chúng sẽ phải chịu thuế nhập khẩu thông thường.

Ông Riaz Thingna, đối tác tại công ty tư vấn Grant Thornton Bharat, đánh giá các thay đổi thuế đề xuất sẽ cho phép các công ty nước ngoài lưu trữ và chuyển giao thiết bị, linh kiện quan trọng tại Ấn Độ cho các đối tác gia công. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng trước những biến động thương mại toàn cầu, đồng thời mang lại sự ổn định và rõ ràng hơn về chính sách thuế cho các nhà đầu tư.

Song song với lĩnh vực sản xuất điện tử, Ấn Độ cũng đề xuất các chính sách ưu đãi nhằm thu hút dòng vốn vào hạ tầng số. Chính phủ dự kiến cho phép các doanh nghiệp nước ngoài sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu nội địa được hưởng chính sách miễn thuế đến năm 2047, đồng thời dỡ bỏ quy định bắt buộc các đối tác Ấn Độ phải sở hữu trung tâm dữ liệu mà cho phép chuyển sang hình thức thuê lại. Điều chỉnh này giúp giảm bớt gánh nặng vốn ban đầu, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ gia nhập thị trường.

Ngoài ra, dự thảo cũng đưa ra đề xuất miễn thuế 15 năm cho các tập đoàn khai thác và kinh doanh kim cương nước ngoài khi bán kim cương thô qua các khu vực giao dịch chuyên biệt, nhằm củng cố vị thế trung tâm chế tác và gọt dũa kim cương lớn nhất thế giới của Ấn Độ.