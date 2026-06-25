Cái 'bắt tay' lịch sử của Apple và Intel

Giới phân tích vẫn bày tỏ nhiều lo ngại trước tiến độ hoàn thành sản phẩm từ thương vụ Apple hợp tác với Intel để sản xuất chip tại Mỹ.

Màn hợp tác giữa Apple và Intel đáp ứng nhu cầu thực tế của đôi bên. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, việc Apple chuyển sang tìm kiếm nguồn cung chip từ Intel, như thông báo của chính quyền Washington vào tuần trước, mang một logic rõ ràng khi nhu cầu cấp bách của một bên gặp gỡ tham vọng lớn của bên còn lại. Tuy nhiên, cục diện không hề đơn giản như vậy. Các chuyên gia nhận định bất kỳ dòng chip tiên tiến nào của Intel cũng sẽ cần 2-3 năm để chế tạo, và mất nhiều thời gian hơn nữa để chuyển hóa thành lợi nhuận thực tế do quy trình sản xuất phức tạp, đòi hỏi tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Hợp tác chiến lược Apple - Intel

Thỏa thuận dù chưa được hai công ty chính thức công bố, được xem là mảnh ghép phù hợp khi kết hợp nỗ lực tái định vị uy tín của Intel trong mảng đúc chip hợp đồng với cơn khát năng lực sản xuất của Apple.

Đối tác lâu năm của Apple là TSMC đang phải chật vật đáp ứng nhu cầu chip AI bùng nổ từ các ông lớn như Nvidia hay Google. Chính CEO Apple Tim Cook hồi tháng 4 từng thừa nhận những hạn chế về nguồn cung tại nhà sản xuất hợp đồng này đã kìm hãm doanh số bán iPhone.

Ẩn sau thỏa thuận này là một bài toán chiến lược mang tính vĩ mô. Intel đã nổi lên như một trụ cột cốt lõi trong kế hoạch tái xây dựng ngành sản xuất chip nội địa của Mỹ thông qua các chính sách thuế quan và ưu đãi, nhờ vào việc chính phủ nắm giữ 10% cổ phần doanh nghiệp và khoản đầu tư trị giá 5 tỷ USD từ Nvidia theo đề nghị của Tổng thống Donald Trump.

Ông Malcolm Penn, CEO của công ty nghiên cứu chip Future Horizons, nhận định: "Kịch bản khả thi là phải mất 2 đến 3 năm trước khi những con chip đầu tiên rời khỏi dây chuyền. Việc thiết kế một hệ thống trên chip (SoC) có độ phức tạp như vậy mất khoảng 2 năm, và cần thêm 4 tháng chạy chu kỳ sản xuất để nâng công suất lên quy mô lớn".

Ông Penn lưu ý đánh giá này chỉ đúng với giả định công nghệ của Intel đã hoàn thiện hoàn toàn và các công cụ thiết kế đủ tin cậy để Apple dựa vào. Việc chưa có thành tích thực tế trong mảng này biến thỏa thuận thành một bước đi mạo hiểm với nhiều rủi ro tài chính và thương mại, tựa như một "cuộc hôn nhân gượng ép".

Thách thức hiệu suất dài hơi

Sau khi bỏ lỡ giai đoạn đầu của cơn sốt AI, Intel đang ghi nhận những tiến triển khả quan bước đầu khi giành được Tesla làm khách hàng vào tháng 4 và chuẩn bị cho mối quan hệ đối tác quan trọng hơn với Apple.

Dù vậy, giới phân tích vẫn đang chia rẽ về việc Apple sẽ lựa chọn quy trình sản xuất nào của Intel. Một số chuyên gia dự đoán Apple có thể nối gót Tesla tiến lên tiến trình 14A thế hệ mới của Intel, giải pháp vốn còn cách thời điểm sản xuất quy mô lớn nhiều năm nhưng được xây dựng trên những công cụ chế tạo chip tiên tiến bậc nhất thế giới.

Ở chiều ngược lại, nhiều quan điểm cho rằng Apple sẽ chấp nhận hy sinh các lợi thế công nghệ đi đầu để đổi lấy sự ổn định, ưu tiên lựa chọn tiến trình 18A-P, phiên bản cải tiến từ quy trình tiên tiến nhất của Intel vừa bắt đầu sản xuất thử nghiệm trong tháng này, hoặc một nút công nghệ cũ nhưng đáng tin cậy hơn như Intel 3.

Ông Bob O'Donnell, nhà phân tích tại TECHnalysis Research, nhận định phần lớn sản phẩm thương mại từ hợp tác này sẽ không thể xuất hiện trước năm 2028 hoặc 2029, vì vậy mọi thứ vẫn cần một khoảng thời gian dài.

Tuy nhiên, nếu thông tin này là xác thực, đây sẽ là một bước phát triển cực kỳ quan trọng đối với mảng kinh doanh đúc chip của Intel và toàn ngành sản xuất bán dẫn tại Mỹ nói chung.

Ông Daniel Newman, CEO của công ty nghiên cứu công nghệ Futurum Group, đồng tình khi cho rằng việc sản xuất quy mô lớn các dòng chip do Apple thiết kế khó lòng diễn ra trước cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028, với các giai đoạn đầu tập trung vào những linh kiện ít quan trọng hơn trên MacBook Air hoặc một số mẫu iPad Pro.

Nhiều khả năng Apple sẽ áp dụng giải pháp phòng vệ bằng cách thử nghiệm Intel với các dòng sản phẩm cấp thấp trước khi giao phó những con chip cốt lõi. Intel, doanh nghiệp có lịch sử thường gặp trục trặc về tiến độ và chất lượng chip, sẽ phải đáp ứng kỳ vọng rất cao của Apple về tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn, một tiêu chuẩn khắt khe mà hãng công nghệ lớn nhất thế giới này đã quen thuộc khi làm việc với TSMC.

Ông Paul Meeks, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu công nghệ tại Freedom Capital Markets, đưa ra cái nhìn thận trọng hơn, cho rằng các nhà đầu tư đang định giá dựa trên giả định về việc Intel có thể thực thi hoàn hảo yêu cầu từ đối tác.

"Dù Intel có những bước tiến lớn với quy trình sản xuất mới nhất, tôi nghĩ tất cả chúng ta ít nhất nên giảm bớt kỳ vọng vào một kết quả hoàn mỹ tuyệt đối", ông nói.