Cột mốc đặc biệt của Apple và Intel

Tổng thống Trump tuyên bố gã khổng lồ bán dẫn nước Mỹ sẽ chính thức là nhà sản xuất chip cho Apple trong một bản hợp đồng quy mô lớn kéo dài nhiều năm.

Apple đã đồng ý hợp tác với Intel để thiết kế và chế tạo chip tại Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Trong bài đăng vào ngày 18/6 trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump chính thức xác nhận Apple đã đồng ý hợp tác với Intel để thiết kế và chế tạo chip tại Mỹ.

Bài đăng này xuất hiện sau khi ông Trump được cho là đã thảo luận về chuỗi cung ứng chất bán dẫn tại hội nghị thượng đỉnh G7. Kế hoạch giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động sản xuất chip tại Đài Loan (Trung Quốc) là một trong những chủ đề trọng tâm tại sự kiện này.

AppleInsider dẫn nguồn tin từ một bản ghi chú gửi các nhà đầu tư do chuyên gia phân tích Dan Ives thực hiện, thỏa thuận giữa Apple và Intel là một bản hợp đồng quy mô lớn kéo dài nhiều năm.

Nhiều nguồn tin cho rằng trong thỏa thuận này, gã khổng lồ bán dẫn nước Mỹ sẽ chủ yếu sẽ đảm nhận khâu sản xuất các bộ vi xử lý thế hệ cũ hoặc thuộc phân khúc thấp hơn.

Intel sẽ không sản xuất chip cho dòng iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt, cũng như chip M5 hay các thế hệ vi xử lý mới hơn dành cho máy Mac.

AppleInsider nêu kịch bản khả dĩ nhất là Intel sẽ chịu trách nhiệm sản xuất các dòng chip M-series đời cũ cho các thiết bị như iPad Pro và MacBook Air. Hãng cũng có thể sẽ gia công vi xử lý cho các phiên bản iPhone tiêu chuẩn.

Việc một đối tác khác ngoài TSMC sản xuất bộ vi xử lý cho Apple không phải là chưa có tiền lệ. Trong quá khứ, Samsung từng là đơn vị gia công các dòng chip A-series cho Táo khuyết.

Nhiều khả năng, Apple sẽ dồn phần năng lực sản xuất đang bị giới hạn của TSMC cho những bộ vi xử lý tân tiến nhất, điển hình như thiết kế chip 2 nm thế hệ mới dự kiến sẽ góp mặt trên dòng iPhone 18.

Trong khi đó, Intel gần đây mới chỉ bước vào giai đoạn thử nghiệm quy trình 18A-P ở quy mô rất hạn chế. Điều này đồng nghĩa với việc Intel sẽ không thể đạt được công suất sản xuất chip tối đa cho Apple, ít nhất là cho đến giữa năm 2027.

Bên cạnh yếu tố chính trị, nhà sản xuất iPhone cũng buộc phải tìm kiếm các giải pháp thay thế cho TSMC trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt chip trên toàn cầu. Do nhu cầu khổng lồ đối với các bộ vi xử lý AI trên toàn thế giới, Apple đã đánh mất vị thế "khách hàng lớn nhất của TSMC" vào tay Nvidia.

Tình trạng khan hiếm này được cho là nguyên nhân khiến Táo khuyết phải trì hoãn việc ra mắt cả dòng máy tính Mac Studio M5 lẫn chiếc MacBook Pro màn hình cảm ứng. Ngoài ra, Apple cũng đã phải ngừng bán một số cấu hình máy Mac do nguồn cung bộ nhớ tiếp tục là một bài toán nan giải.