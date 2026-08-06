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Kinh doanh

Giá xăng dầu giảm

  • Thứ năm, 6/8/2026 15:04 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 6/8, giá xăng E10 RON 95 giảm 530 đồng/lít xuống 22.320 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 22.320 đồng/lít. Ảnh: Hoài Bảo.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 6/8.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 660 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 530 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 21.720 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 22.320 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 80 đồng/lít xuống 27.540 đồng/lít, dầu mazut giảm 80 đồng/kg xuống 16.390 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức 200 đồng/lít với xăng.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg)
Xăng E5 RON 92 21.720 -660
Xăng E10 RON 95 22.320 -530
Dầu diesel 27.540 -80
Dầu mazut 16.390 -80

Bộ Công Thương đang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Một nội dung quan trọng là đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp nhưng đồng thời tăng cường trách nhiệm và sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.

Theo đó, Nhà nước không công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay; thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối được quyền tự quyết định và công bố giá bán lẻ trong hệ thống phân phối của mình trên cơ sở công thức giá quy định tại Nghị định.

Sau khi điều chỉnh giá, thương nhân có trách nhiệm kê khai giá và gửi thông báo đến cơ quan quản lý để kiểm tra, giám sát.

Đối với vùng sâu, vùng xa, giá bán lẻ của thương nhân phân phối không được vượt quá mức giá cao nhất do thương nhân đầu mối công bố tại cùng địa bàn nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

Nhà nước chỉ công bố một yếu tố hình thành giá là chi phí kinh doanh định mức để thương nhân áp dụng, góp phần ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý.

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Minh Khánh

xăng Nhiên liệu sinh học dầu giá công thương

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

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