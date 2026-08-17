Cục hàng không: Máy bay VNA gặp cảnh báo va quệt đuôi và áp suất lốp

Cục Hàng không Việt Nam cho biết chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines tại Munich gặp cảnh báo va quệt đuôi và áp suất lốp, 287 người trên máy bay đều an toàn.

Tàu bay Vietnam Airlines có khả năng đã bị va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh ở sân bay Munich. Ảnh: The Aviation Herald.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về sự cố liên quan đến chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines xảy ra ngày 15/8 tại Cảng hàng không quốc tế Munich (Đức).

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và thông tin ban đầu được thu thập, VN34 có hành trình dự kiến từ Munich đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Chuyến bay cất cánh lúc 11h57 UTC, tương đương 13h57 giờ địa phương tại Đức và 18h57 giờ Việt Nam.

Sau khi cất cánh, hệ thống trên máy bay xuất hiện cảnh báo liên quan đến việc tàu bay bị va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh, đồng thời có cảnh báo về áp suất lốp.

Tổ lái đã thông báo tình hình cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay trở lại Cảng hàng không quốc tế Munich để kiểm tra kỹ thuật.

Trong quá trình xử lý, tổ lái phối hợp với kiểm soát viên không lưu và nhân viên mặt đất để đưa toàn bộ hành khách xuống máy bay bằng xe thang, sau đó di chuyển vào nhà ga an toàn.

Tàu bay được các đơn vị mặt đất tiếp nhận và đưa vào bãi đỗ để kiểm tra, phục vụ công tác đánh giá và điều tra sau sự cố.

Tổng cộng 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn, không có người bị thương.

Vietnam Airlines cho biết đến chiều 16/8, toàn bộ hành khách trên VN34 đã được hãng sắp xếp phương án hành trình thay thế trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác.

Một số hành khách có nhu cầu điều chỉnh lịch trình tiếp tục được hãng hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế.

Trong thời gian chờ chuyến bay thay thế, Vietnam Airlines bố trí nơi lưu trú, ăn uống, đi lại cùng các hỗ trợ cần thiết cho hành khách.

Theo Cục HKVN, căn cứ Phụ ước 13 (Annex 13) của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) về các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành quốc tế trong điều tra tai nạn, sự cố tàu bay, nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức là cơ quan chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân vụ việc.

Căn cứ Nghị định 221/2026/NĐ-CP của Chính phủ về Nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không, Hội đồng điều tra sự cố nghiêm trọng, tai nạn tàu bay của Việt Nam có trách nhiệm phối hợp và tham gia công tác điều tra.

Cục HKVN cho biết đang liên hệ với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức để phối hợp và đề nghị cung cấp thông tin sớm nhất về sự cố cũng như quá trình điều tra.