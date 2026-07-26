FPT đã đánh mất 4,4 tỷ USD giá trị ra sao?

Từng là doanh nghiệp tư nhân có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán, FPT hiện chỉ còn được định giá khoảng 107.000 tỷ đồng sau khi cổ phiếu mất hơn một nửa giá trị.

Tập đoàn của Chủ tịch Trương Gia Bình mất hơn 4,4 tỷ USD vốn hóa trên sàn chứng khoán. Ảnh: Nam Khánh.

Trong bối cảnh VN-Index tiếp tục lao dốc và liên tục đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, cổ phiếu của doanh nghiệp công nghệ có vốn hóa lớn nhất thị trường cũng không nằm ngoài xu hướng bán tháo, nối dài chuỗi giảm giá kéo dài từ đầu năm.

Từng là "ngôi sao" trên sàn chứng khoán và nhiều năm nằm trong danh mục được nhà đầu tư săn đón, FPT hiện chứng kiến diễn biến trái ngược khi cổ phiếu liên tục giảm sâu, dù kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng tích cực và doanh nghiệp liên tiếp mở rộng các hợp đồng công nghệ ở thị trường quốc tế.

FPT mất nửa giá trị vốn hóa

Kết thúc phiên 24/7, FPT giảm thêm 2,8%, lùi về 62.900 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng 3 năm, đồng thời đánh dấu việc cổ phiếu chính thức xuyên thủng vùng hỗ trợ quan trọng sau nhiều tháng giằng co.

So với đầu năm, thị giá FPT đã giảm khoảng 28%. Nếu so với vùng đỉnh thiết lập vào cuối tháng 1/2025, cổ phiếu này đã mất hơn một nửa giá trị. Đà lao dốc cũng khiến vốn hóa thị trường của FPT thu hẹp xuống còn khoảng 107.000 tỷ đồng , "bốc hơi" hơn 116.000 tỷ đồng , tương đương khoảng 4,4 tỷ USD .

Diễn biến này trái ngược hoàn toàn với giai đoạn tăng trưởng mạnh trước đó. Cách đây hơn 2 năm, FPT từng là tập đoàn tư nhân có giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ đứng sau các ngân hàng quốc doanh như Vietcombank và BIDV.

Thị giá FPT đang ở vùng thấp nhất kể từ tháng 10/2023. Ảnh: Trading View.

Một trong những nguyên nhân đáng chú ý phía sau đà giảm của cổ phiếu là áp lực bán ròng kéo dài từ khối ngoại.

Tính từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 16.800 tỷ đồng cổ phiếu FPT, mức cao nhất toàn thị trường. Trước đó, trong năm 2025, FPT cũng là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 11.600 tỷ đồng , trong khi năm 2024 ghi nhận mức bán ròng gần 6.000 tỷ đồng.

Việc dòng vốn nước ngoài liên tục rút khỏi FPT trong gần 3 năm qua khiến room ngoại tại doanh nghiệp hiện còn dư hơn 375 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 22% lượng cổ phiếu lưu hành. Đây là trạng thái hiếm gặp đối với FPT - doanh nghiệp từng nhiều năm kín room ngoại và luôn nằm trong nhóm cổ phiếu được nhà đầu tư quốc tế săn đón.

Đà giảm của cổ phiếu cũng ảnh hưởng đáng kể đến giá trị tài sản của Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình - cổ đông cá nhân lớn nhất tại FPT với tỷ lệ sở hữu khoảng 6,89% vốn điều lệ. Với hơn 117,3 triệu cổ phiếu FPT đang nắm giữ, khối tài sản theo thị giá của ông hiện còn khoảng 7.400 tỷ đồng , thấp hơn 8.000 tỷ đồng so với thời điểm cổ phiếu lập đỉnh đầu năm 2025.

Lợi nhuận vẫn tăng 2 chữ số

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu FPT được xem là một điều nghịch lý khi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng tích cực.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 26.269 tỷ đồng , tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế ở mức 5.714 tỷ đồng , tăng 18%.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 5.055 tỷ đồng, tăng 14%, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2.967 đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Khối công nghệ tiếp tục đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng khi đóng góp 88% doanh thu và 58% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn. Doanh thu mảng này đạt 23.138 tỷ đồng , tăng 15%, còn lợi nhuận trước thuế đạt 3.314 tỷ đồng, tăng 17%.

DOANH THU LẪN LỢI NHUẬN FPT ĐỀU TĂNG HAI CHỮ SỐ KQKD hàng năm của FPT. Tất cả Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế Bấm chú thích để phân loại. 0 20K 40K 60K 80K 2021 2022 2023 2024 2025 6T2026 2021 Doanh thu thuần 35.657 2022 Doanh thu thuần 44.010 2023 Doanh thu thuần 52.618 2024 Doanh thu thuần 62.849 2025 Doanh thu thuần 70.113 6T2026 Doanh thu thuần 26.269 2021 Lợi nhuận sau thuế 6.337 2022 Lợi nhuận sau thuế 7.662 2023 Lợi nhuận sau thuế 9.203 2024 Lợi nhuận sau thuế 11.070 2025 Lợi nhuận sau thuế 13.044 6T2026 Lợi nhuận sau thuế 5.714 Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn: BCTC DN.

Ở mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài, doanh thu mang về cho tập đoàn mẹ đạt 18.902 tỷ đồng , tăng 13%. Thị trường Nhật Bản tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao, đạt 24%. Doanh thu ký mới của mảng này đạt 26.338 tỷ, tăng 32%, trong đó FPT ký được 14 hợp đồng có quy mô trên 10 triệu USD , nhiều hơn 3 dự án so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu từ các dự án chuyển đổi số tại thị trường nước ngoài đạt 9.610 tỷ đồng , tăng 24%. Riêng mảng dịch vụ AI và phân tích dữ liệu (AI/Data Analytics) mang về 1.842 tỷ đồng doanh thu, tăng 54%.

Tại thị trường trong nước, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin của FPT đạt 4.236 tỷ đồng , tăng 23%; lợi nhuận trước thuế đạt 308 tỷ đồng , gấp đôi cùng kỳ.

Ở khối giáo dục, đầu tư và các lĩnh vực khác, doanh thu mang về cho tập đoàn mẹ đạt 3.131 tỷ đồng , giảm 2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế tăng gần 20%, lên 2.400 tỷ, chủ yếu nhờ đóng góp từ các công ty liên doanh, liên kết.

Trong báo cáo cập nhật hồi giữa tháng 6, Công ty Chứng khoán Techcombank (TCBS) chỉ ra một số rủi ro có thể ảnh hưởng đến triển vọng của FPT trong thời gian tới. Theo đó, tăng trưởng tại thị trường Mỹ - hiện đóng góp khoảng 23% doanh thu xuất khẩu phần mềm của FPT - đang có dấu hiệu chững lại khi doanh thu chỉ tăng 0,8%. Trong khi đó, biến động của đồng yen cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị quy đổi doanh thu từ thị trường Nhật Bản, vốn chiếm khoảng 43,7% doanh thu xuất khẩu. Đây đều là những yếu tố vĩ mô nằm ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sự phát triển của AI đang tạo áp lực lên định giá của các doanh nghiệp dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu. Một số doanh nghiệp cùng ngành như Accenture hay Cognizant đã bị sụt giảm định giá do lo ngại AI thay thế một phần các dịch vụ công nghệ thông tin truyền thống. Việc CTCP Viễn thông FPT (FOX) chuyển từ công ty con sang công ty liên kết từ năm tài chính 2026 cũng sẽ làm thay đổi cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính, khiến việc so sánh kết quả kinh doanh giữa các kỳ kém tương đồng hơn. Một yếu tố khác được TCBS đề cập là xu hướng bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài. Theo thống kê của đơn vị này, lượng cổ phiếu FPT bị khối ngoại bán ròng lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo đã lên khoảng 89,4 triệu cổ phiếu.