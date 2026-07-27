Sá Xị Chương Dương không có lợi nhuận suốt 22 quý

Doanh thu tăng trong quý II giúp khoản lỗ của Nước giải khát Chương Dương thu hẹp. Tuy nhiên, đây vẫn là quý lỗ thứ 22 liên tiếp của doanh nghiệp.

Sá xị Chương Dương đã lỗ 22 quý liên tiếp. Ảnh: SCD.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, CTCP Nước giải khát Chương Dương (UPCoM: SCD) ghi nhận doanh thu thuần hơn 46 tỷ đồng , tăng 60% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ 2 mảng kinh doanh chính là bán thành phẩm, đóng góp khoảng 71% tổng doanh thu, và hoạt động kinh doanh bất động sản, chiếm khoảng 28%.

Trong kỳ, chi phí tài chính của doanh nghiệp, chủ yếu là chi phí lãi vay, tăng 14% lên hơn 12 tỷ đồng . Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 6%, đạt hơn 5 tỷ đồng . Ngược lại, chi phí bán hàng giảm mạnh hơn một nửa so với cùng kỳ, xuống còn hơn 7 tỷ đồng , nhờ cắt giảm chi phí thuê đất.

Khép lại quý II, Chương Dương báo lỗ sau thuế hơn 6 tỷ đồng , cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 25 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lỗ thấp nhất mà doanh nghiệp ghi nhận kể từ quý I/2023.

Giải trình về kết quả kinh doanh, ban lãnh đạo Chương Dương cho biết hiệu quả hoạt động đã được cải thiện rõ rệt nhờ doanh thu tăng ở cả mảng nước giải khát và dịch vụ cho thuê kho, đồng thời công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị chi phí và tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chịu áp lực từ biến động tỷ giá, khiến chi phí bao bì, nhiên liệu cùng nhiều khoản chi phí vận hành khác gia tăng.

"Công ty sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước khắc phục lỗ lũy kế và sớm đưa hoạt động kinh doanh trở lại trạng thái có lợi nhuận trong thời gian tới", Chương Dương cho biết.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của công ty đạt 107 tỷ đồng , tăng 42% so với cùng kỳ. Lỗ sau thuế giảm xuống còn 17 tỷ đồng, tương đương khoảng 1/3 mức lỗ của nửa đầu năm 2025.

Trong năm 2026, Chương Dương đặt mục tiêu doanh thu 228 tỷ đồng , tăng gần 50% so với thực hiện năm trước, song vẫn dự kiến lỗ sau thuế 74 tỷ đồng . Sau 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 47% kế hoạch doanh thu và thực hiện gần 23% mức lỗ theo kế hoạch năm.

SÁ XỊ CHƯƠNG DƯƠNG CHƯA THỂ THOÁT LỖ Tất cả Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế Bấm chú thích để phân loại. -50 -25 0 25 50 75 I/2025 II III IV I/2026 II I/2025 Doanh thu thuần 49 II Doanh thu thuần 28 III Doanh thu thuần 34 IV Doanh thu thuần 50 I/2026 Doanh thu thuần 61 II Doanh thu thuần 46 I/2025 Lợi nhuận sau thuế -21 II Lợi nhuận sau thuế -25 III Lợi nhuận sau thuế -27 IV Lợi nhuận sau thuế -7 I/2026 Lợi nhuận sau thuế -11 II Lợi nhuận sau thuế -6 Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn: BCTC DN.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Chương Dương đạt 595 tỷ đồng , giảm nhẹ so với đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả tăng thêm khoảng 10 tỷ đồng lên 769 tỷ đồng , trong đó nợ vay chiếm 85%, cho thấy doanh nghiệp vẫn đang chịu áp lực đòn bẩy tài chính ở mức cao.

Từng là thương hiệu nước giải khát quen thuộc tại miền Nam với sản phẩm sá xị "con cọp", Chương Dương có giai đoạn tăng trưởng mạnh từ 2009 đến 2016. Doanh thu khi đó đạt đỉnh 417 tỷ đồng , lợi nhuận duy trì ở mức hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, từ năm 2017, hoạt động kinh doanh bắt đầu suy giảm khi thị trường xuất hiện nhiều đối thủ nước ngoài với chiến lược marketing và hệ thống phân phối vượt trội. Sản phẩm chủ lực của công ty dần đánh mất thị phần.

Ban lãnh đạo thừa nhận hệ thống phân phối suy yếu theo đà đi xuống của ngành hàng, trong khi nguồn lực hạn chế khiến doanh nghiệp khó cạnh tranh với các "ông lớn". Áp lực càng lớn khi thị trường xuất hiện tình trạng cạnh tranh về giá và các thỏa thuận độc quyền điểm bán.

Tính đến nay, doanh nghiệp đã có 5 năm thua lỗ liên tiếp, nâng tổng lỗ lũy kế lên khoảng 364 tỷ đồng , bất chấp nhiều nỗ lực cải tổ.

Mới đây, HĐQT Chương Dương đã thông qua khoản vay nội bộ bổ sung trị giá 90 tỷ đồng từ Sabeco (công ty mẹ) với mục đích tài trợ vốn lưu động.

Trước đó, vào tháng 9/2025, công ty từng phải xin gia hạn 2 khoản vay nội bộ với tổng giá trị hơn 450 tỷ đồng từ Sabeco. Khi đó, doanh nghiệp cũng cảnh báo nguy cơ phá sản nếu không được hỗ trợ thanh khoản.