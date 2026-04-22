Sá Xị Chương Dương cạn tiền

Áp lực dòng tiền gia tăng, Sá xị Chương Dương lên kế hoạch chuyển nhượng nhà máy cùng thương hiệu, đồng thời cân nhắc tái định vị sang lĩnh vực bất động sản.

Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2026 của CTCP Nước giải khát Chương Dương (UPCoM: SCD) cho thấy doanh nghiệp đang đối mặt với tình trạng tài chính khó khăn, buộc phải tính đến phương án thoái vốn khỏi mảng kinh doanh cốt lõi.

Theo chia sẻ từ Chủ tịch HĐQT Tan Teck Chuan Lester, công ty hiện đã âm vốn chủ sở hữu, trong khi dòng tiền kinh doanh suy giảm mạnh do thua lỗ nhiều năm liên tiếp.

"Với việc bị âm vốn chủ sở hữu, dòng tiền hoạt động suy giảm nặng nề do liên tục thua lỗ, ban điều hành đánh giá công ty sẽ không đủ tiền để duy trì hoạt động tới hết năm nay", ông Tan Teck Chuan Lester nhận định.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp dự kiến chuyển nhượng nhà máy Nhơn Trạch 3 cùng các tài sản liên quan, bao gồm thương hiệu Saxi, cho F&N Ventures với giá 93 tỷ đồng . Đây là công ty con thuộc F&N, thành viên trong hệ sinh thái Thai Beverage của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi.

Động thái này diễn ra khi kết quả kinh doanh của Chương Dương liên tục đi xuống. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp đã có 5 năm thua lỗ liên tiếp, nâng tổng lỗ lũy kế lên khoảng 350 tỷ đồng , bất chấp nhiều nỗ lực cải tổ.

Lỗ sau thuế hàng năm của Sá xị Chương Dương Nguồn: BCTC DN Nhãn 2021 2022 2023 2024 2025 2026 KH

Tỷ đồng -36 -49 -119 -66 -80 -74

Trước đó, vào tháng 9/2025, công ty từng phải xin gia hạn hai khoản vay nội bộ với tổng giá trị hơn 450 tỷ đồng từ Sabeco. Khi đó, doanh nghiệp cũng cảnh báo nguy cơ phá sản nếu không được hỗ trợ thanh khoản.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo cho biết sau khi hoàn tất việc thoái vốn, công ty có thể tái định vị hoạt động sang lĩnh vực bất động sản. Trước mắt, doanh nghiệp dự kiến khai thác các quỹ đất hiện hữu tại khu vực trung tâm TP.HCM và Bình Dương, đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư mới.

Trong quý I năm nay, Chương Dương ghi nhận doanh thu 63 tỷ đồng nhưng tiếp tục lỗ gần 11 tỷ đồng .

Dù thị trường nước giải khát trong nước vẫn tăng trưởng khoảng 5-6% mỗi năm, đặc biệt ở nhóm sản phẩm tốt cho sức khỏe, ít đường, công ty cho biết chưa đủ nguồn lực để tham gia xu hướng này.

Ngoài ra, biến động địa chính trị tại Trung Đông trong đầu năm đã khiến chi phí nguyên vật liệu và logistics tăng, tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận. Khó khăn về dòng tiền cũng làm gia tăng rủi ro chi phí tài chính trong thời gian tới.

Từng là thương hiệu nước giải khát quen thuộc tại miền Nam với sản phẩm sá xị “con cọp”, Chương Dương có giai đoạn tăng trưởng mạnh từ 2009 đến 2016. Doanh thu khi đó đạt đỉnh 417 tỷ đồng , lợi nhuận duy trì ở mức hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, từ năm 2017, hoạt động kinh doanh bắt đầu suy giảm khi thị trường xuất hiện nhiều đối thủ nước ngoài với chiến lược marketing và hệ thống phân phối vượt trội. Sản phẩm chủ lực của công ty dần đánh mất thị phần.

Ban lãnh đạo thừa nhận hệ thống phân phối suy yếu theo đà đi xuống của ngành hàng, trong khi nguồn lực hạn chế khiến doanh nghiệp khó cạnh tranh với các “ông lớn”. Áp lực càng lớn khi thị trường xuất hiện tình trạng cạnh tranh về giá và các thỏa thuận độc quyền điểm bán.