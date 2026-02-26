Tỷ phú Thái tính chi gần trăm tỷ mua lại nhà máy sá xị Chương Dương

F&N - công ty trong hệ sinh thái Thai Beverage của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi - dự kiến trả giá 98 tỷ đồng để mua nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3 của sá xị Chương Dương.

Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, CTCP Nước giải khát Chương Dương (UPCoM: SCD) cho biết đã nhận được đề nghị chào mua dự án nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3 từ F&N Ventures Pte. Ltd. - công ty con của F&N - một công ty được thành lập tại Singapore và niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore. Trong đó, F&N là thành viên trong hệ sinh thái Thai Beverage của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi.

Tập đoàn F&N được thành lập năm 1883, đến nay là tập đoàn hàng tiêu dùng hàng đầu Đông Nam Á hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, in ấn và xuất bản.

Trước khi ngỏ ý mua lại nhà máy của Chương Dương, F&N mới rót 6.000 tỷ đồng mua hơn 96 triệu cổ phiếu Vinamilk vào cuối năm 2025, nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinamilk lên gần 25 % vốn điều lệ, củng cố vị thế là một trong những cổ đông nước ngoài lớn nhất tại doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam.

Với thương vụ mua nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3, F&N đưa ra mức giá 98 tỷ đồng . Trong đó, 66 tỷ đồng là giá trị tài sản hữu hình như máy móc và hàng tồn kho, phần còn lại 32 tỷ đồng là tài sản vô hình (thương hiệu Sá xị).

Đối tác nước ngoài dự kiến thanh toán 35% cho Chương Dương khi ký hợp đồng chuyển nhượng, 60% tiền tiếp theo được trả khi hoàn tất chuyển nhượng, và 5% tiền được giữ lại để xử lý sau chuyển nhượng.

Kế hoạch chuyển nhượng nhà máy nước giải khát được Chương Dương công bố sau khi ghi nhận thua lỗ liên tục trong suốt 5 năm gần đây. Theo ban lãnh đạo công ty, kết quả kinh doanh chưa như kỳ vọng dù đã có nhiều nỗ lực.

Hiện lỗ lũy kế tới cuối năm 2025 của nhà sản xuất nước giải khát này đã lên tới 350 tỷ đồng , gây áp lực lớn lên vốn chủ sở hữu.

"Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho HĐQT phải có những quyết định kịp thời nhằm cải thiện năng lực tài chính và khả năng tự chủ dòng tiền của công ty", Chương Dương viết trong tài liệu.

CTCP Nước giải khát Chương Dương hiện có 2 nhà máy. Trong đó, nhà máy Nhơn Trạch 3 từng được kỳ vọng là cú hích tái sinh thương hiệu sá xị Chương Dương khi khởi công năm 2019, với mục tiêu mở rộng danh mục sản phẩm, nâng công suất và giành lại thị phần. Tuy nhiên, sau khi đi vào vận hành, gánh nặng chi phí của doanh nghiệp lại gia tăng đáng kể.

Năm vừa qua, công ty ghi nhận doanh thu thuần 160 tỷ đồng , giảm 12% so với năm trước và không hoàn thành mục tiêu đặt ra đầu năm. Công ty theo đó báo lỗ sau thuế 80 tỷ đồng .

Ban lãnh đạo công ty cho biết sản lượng tiêu thụ trong năm 2025 giảm 15% do sức mua yếu và cạnh tranh gay gắt, trong khi biên lợi nhuận co hẹp vì áp lực chi phí cố định. Tình trạng này khiến khoản lỗ năm 2025 gia tăng so với năm 2024.

CTCP Nước giải khát Chương Dương từng là doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất nước giải khát phía Nam với sản phẩm sá xị con cọp nổi tiếng. Tuy nhiên, từ khi thị trường có sự xuất hiện của nhiều hãng nước giải khát nước ngoài, nước ngọt con cọp của Chương Dương đã nhanh chóng đánh mất thị phần.

Chương Dương hiện là công ty con của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).