Công ty của tỷ phú Trần Đình Long bán hơn 200.000 con heo sau 6 tháng

Nửa đầu năm, Nông nghiệp Hòa Phát tiêu thụ gần 177.000 tấn thức ăn chăn nuôi, xuất bán hơn 212.000 con heo và 170,7 triệu quả trứng, tạo đà hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Trong nửa năm, Nông nghiệp Hòa Phát xuất bán hơn 140.000 con heo thịt thương phẩm, hơn 72.000 con heo cai sữa và gần 1.200 con heo hậu bị. Ảnh: HPA.

Theo CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA), trong quý II, tổng sản lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi của doanh nghiệp đạt hơn 90.500 tấn, tăng gần 5% so với quý trước. Trong đó, hơn 46.000 tấn được bán ra thị trường, gần 44.500 tấn cung cấp cho các trang trại nội bộ, tăng hơn 9% so với quý I.

Ở mảng chăn nuôi heo, doanh nghiệp xuất bán gần 76.000 con heo thịt thương phẩm, tăng 17% so với quý trước. Sản lượng heo cai sữa giảm do doanh nghiệp chủ động giữ lại đàn để mở rộng quy mô tại trại Minh Đức, trong khi lượng heo hậu bị bán ra tăng hơn gấp đôi.

Mảng trứng gà ghi nhận sản lượng 86,1 triệu quả trong quý II, tăng nhẹ so với quý trước. Đối với chăn nuôi bò, công ty xuất chuồng hơn 2.600 con và chủ động điều tiết quy mô trước biến động nguồn cung trên thị trường.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp tiêu thụ gần 177.000 tấn thức ăn chăn nuôi, xuất bán hơn 212.000 con heo, hơn 10.000 con bò và 170,7 triệu quả trứng gà.

Trong mảng chăn nuôi heo, hiện Nông nghiệp Hòa Phát vận hành 8 trang trại với quy mô 25.000 con nái, chủ động 100% con giống từ cụ kỵ, bố mẹ đến thương phẩm DanBred từ Đan Mạch. Doanh nghiệp cho biết năng suất sinh sản đạt 33-34 con cai sữa/nái/năm, cao gấp khoảng 1,5 lần mức trung bình của ngành.

Ở mảng thức ăn chăn nuôi, sản phẩm của Hòa Phát được phân phối thông qua hơn 600 đại lý trên cả nước. Với mảng trứng gà, bình quân gần một triệu quả được đưa ra thị trường mỗi ngày qua hệ thống bán lẻ, siêu thị, nhà máy thực phẩm, khách sạn, trường học và xuất khẩu sang Lào, Campuchia, giúp doanh nghiệp tiếp tục giữ vị trí số 1 về thị phần trứng gà sạch tại miền Bắc. Trong khi đó, mảng bò đang mở rộng thêm nguồn cung ngoài bò Australia nhằm duy trì hiệu quả hoạt động.

Năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng . Doanh nghiệp tiếp tục phát triển mô hình chăn nuôi khép kín từ thức ăn, con giống đến chăn nuôi thương phẩm nhằm kiểm soát chi phí, hạn chế rủi ro dịch bệnh và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát là doanh nghiệp phụ trách mảng kinh doanh nông nghiệp thuộc hệ sinh thái của "vua thép" Hòa Phát, do tỷ phú Trần Đình Long làm Chủ tịch.

Hòa Phát bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2015. Một năm sau, Công ty Nông nghiệp Hòa Phát được thành lập, giữ vai trò kiểm soát toàn bộ lĩnh vực này của "vua thép" với chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến chăn nuôi trang trại.

Đến năm 2030, Nông nghiệp Hòa Phát đặt mục tiêu mở rộng công suất thức ăn chăn nuôi với 1 triệu tấn/năm, heo thương phẩm đạt 900.000 con/năm, quy mô chăn nuôi bò đạt 73.000 con/năm và gia cầm duy trì 336 triệu quả trứng/năm. Khi đó, doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế khoảng 1.750 tỷ đồng .