Tỷ phú Trần Đình Long 'bắt tay' đại gia Khoa 'khàn' làm điện gió

CTCP Điện gió ngoài khơi Sông Hậu vừa được thành lập với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, trong đó Hòa Phát góp 30% vốn. Ông Trần Đăng Khoa giữ chức Chủ tịch doanh nghiệp này.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Hòa Phát. Ảnh: Nam Khánh.

CTCP Điện gió ngoài khơi Sông Hậu vừa công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng , đặt trụ sở tại phường Tân An, TP Cần Thơ. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện gió và điện mặt trời.

Theo hồ sơ đăng ký, cơ cấu cổ đông gồm 4 thành viên. Trong đó, CTCP Tập đoàn Hòa Phát và CTCP Đầu tư KVS cùng góp 600 tỷ đồng , tương ứng mỗi bên sở hữu 30% vốn điều lệ.

Hai cổ đông cá nhân là ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Hòa Phát, và ông Trần Đăng Khoa (thường được biết đến với biệt danh Khoa "khàn") cùng góp 400 tỷ đồng , tương đương 20% vốn mỗi người.

Doanh nghiệp mới có tổng cộng 200 triệu cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Đáng chú ý, ông Trần Đăng Khoa đảm nhiệm đồng thời các vị trí Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của CTCP Điện gió ngoài khơi Sông Hậu.

Trước đó, HĐQT Hòa Phát đã thông qua chủ trương góp 600 tỷ đồng để thành lập doanh nghiệp này. Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, được giao đại diện quản lý phần vốn góp của tập đoàn, tương ứng 30% vốn điều lệ.

KVS là doanh nghiệp do bà Trần Thị Thu Thanh làm người đại diện theo pháp luật. Công ty này cũng từng cùng ông Trần Đăng Khoa tham gia góp vốn tại CTCP Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ Đô.

Trước Điện gió ngoài khơi Sông Hậu, ông Trần Đình Long và ông Trần Đăng Khoa đã "bắt tay" sáng lập CTCP Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ Đô, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng . Tại đây, Công ty Gang thép Hòa Phát sở hữu 40% vốn, ông Trần Đình Long nắm 10%, ông Trần Đăng Khoa sở hữu 25% và KVS nắm giữ 10% vốn điều lệ. Nhóm liên quan đến Hòa Phát hiện sở hữu tổng cộng 55% vốn tại doanh nghiệp này.

Ngoài lĩnh vực khai khoáng, hai bên còn cùng tham gia liên danh đề xuất đầu tư "siêu" dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong liên danh này, Đại Quang Minh - doanh nghiệp do ông Trần Đăng Khoa làm Chủ tịch - giữ vai trò đứng đầu.