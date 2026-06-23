Vietnam Airlines được ngân hàng Mỹ bảo lãnh 2,9 tỷ USD mua 50 máy bay Boeing

Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Hoa Kỳ (EXIM) cam kết bảo lãnh tối đa hơn 2,9 tỷ USD cho khoản vay phục vụ dự án mua 50 máy bay Boeing 737 MAX 8 của Vietnam Airlines.

Vietnam Airlines sẽ nhận 50 tàu bay Boeing thân hẹp trong giai đoạn 2030-2032. Ảnh: VNA.

Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Hoa Kỳ (EXIM) vừa thông báo cấp cam kết bảo lãnh sơ bộ với hạn mức tối đa hơn 2,9 tỷ USD cho khoản vay phục vụ dự án đầu tư 50 tàu bay Boeing 737 MAX 8 của Vietnam Airlines.

Theo thông tin từ hãng bay Việt Nam, đây là bước tiến quan trọng trong quá trình thu xếp nguồn vốn cho dự án mua máy bay quy mô lớn của hãng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng quốc tế nhằm hoàn thiện cấu trúc tài trợ vốn.

Cam kết bảo lãnh sơ bộ từ EXIM giúp Vietnam Airlines nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế với chi phí cạnh tranh hơn, đồng thời đa dạng hóa các kênh huy động vốn cho các dự án đầu tư trọng điểm.

Vietnam Airlines cho biết hãng là doanh nghiệp hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được EXIM cấp bảo lãnh tín dụng xuất khẩu cho các khoản vay mua tàu bay. Trước đó, định chế tài chính này từng bảo lãnh cho các dự án đầu tư đội bay Boeing 777 và Boeing 787 Dreamliner của hãng.

Việc tiếp tục nhận được cam kết bảo lãnh sơ bộ cho dự án 50 tàu bay Boeing 737 MAX 8 phản ánh đánh giá tích cực từ phía các tổ chức tài chính Mỹ đối với năng lực tài chính cũng như chiến lược phát triển dài hạn của hãng.

Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Vietnam Airlines đã ký thỏa thuận mua 50 máy bay thân hẹp Boeing 737 MAX 8. Theo kế hoạch, số máy bay này sẽ được bàn giao trong giai đoạn 2030-2032.

Dòng Boeing 737 MAX 8 được Vietnam Airlines định hướng khai thác trên các đường bay nội địa và khu vực châu Á, nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa ngày càng tăng trong những năm tới.

Theo kế hoạch phát triển đội bay, Vietnam Airlines đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hai chữ số trong 5 năm tới, hướng tới vận chuyển khoảng 168 triệu lượt hành khách và hơn 2,25 triệu tấn hàng hóa.

Ngoài dự án mua 50 máy bay Boeing 737 MAX 8, EXIM cũng cho biết sẵn sàng nghiên cứu các giải pháp tài chính cho những dự án khác của Vietnam Airlines có sử dụng hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ. Các lĩnh vực được đề cập gồm động cơ tàu bay, cơ sở bảo dưỡng sửa chữa tàu bay (MRO) và các hạng mục liên quan.