Vietnam Airlines muốn thu hơn 5 tỷ USD năm nay

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Vietnam Airlines đã trình cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển cho năm 2026.

Năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu lãi ròng 510 tỷ đồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra vào sáng 28/6, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HoSE: HVN) cho biết tính đến 8h30, đại hội ghi nhận 98 cổ đông tham dự, đại diện sở hữu hơn 2,871 tỷ cổ phiếu, tương ứng 92,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định, đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

Đặt mục tiêu doanh thu hơn 5 tỷ USD

Tại đại hội, Vietnam Airlines cho biết trong quý I/2026, doanh thu hợp nhất đạt hơn 37.500 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế đạt 4.514 tỷ đồng . Riêng công ty mẹ ghi nhận doanh thu hơn 29.500 tỷ đồng , chiếm khoảng 78% tổng doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế đạt 3.948 tỷ đồng , đóng góp khoảng 87%.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo cho biết từ tháng 4, hoạt động sản xuất kinh doanh chịu tác động nghiêm trọng từ việc giá nhiên liệu bay tăng cao do diễn biến xung đột tại Trung Đông. Trên cơ sở kịch bản giá Jet A-1 bình quân cả năm ở mức 128,54 USD /thùng, hãng ước tính chi phí nhiên liệu có thể phát sinh thêm khoảng 13.101 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu.

Cùng với đó, tỷ giá USD/VND được dự báo tiếp tục chịu áp lực tăng khoảng 3,5% trong năm 2026, trong khi phần lớn chi phí khai thác của Vietnam Airlines được thanh toán bằng USD.

Ngoài ra, chi phí khai thác vẫn neo ở mức cao do chuỗi cung ứng hàng không chưa phục hồi hoàn toàn, sự cố động cơ Pratt & Whitney kéo dài, cùng yêu cầu triển khai SAF và CORSIA. Việc nhiều hãng hàng không bổ sung đội tàu bay trong nửa cuối năm cũng được dự báo làm gia tăng cạnh tranh trên thị trường nội địa.

Trên cơ sở giả định giá nhiên liệu bay bình quân 6 tháng cuối năm duy trì ở mức khoảng 120 USD /thùng, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 138.899 tỷ đồng (hơn 5,3 tỷ USD ), tăng hơn 12% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 510 tỷ đồng (+6,2%).

“Mức lợi nhuận này phản ánh nỗ lực rất lớn trong điều hành và tiết giảm chi phí khi doanh nghiệp đồng thời phải ứng phó với áp lực từ giá nhiên liệu, tỷ giá và chi phí khai thác tiếp tục ở mức cao”, Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà chia sẻ.

Tổng giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà phát biểu tại đại hội. Ảnh: HVN.

Trong năm 2026, Vietnam Airlines dự kiến vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách và 361,4 triệu tấn hàng hóa. Hãng tiếp tục triển khai phương án thuê 20 tàu bay thân hẹp để đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn 2027-2028.

Vietnam Airlines cũng sẽ hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án mua từ 20 đến 30 tàu bay thân rộng trong giai đoạn 2031-2035.

Về vốn đầu tư, tổng giá trị cho đầu tư phát triển năm 2026 là gần 5.229 tỷ đồng , bao gồm 4 dự án đầu tư tàu bay, 14 dự án và 6 hạng mục quy hoạch đầu tư xây dựng; 37 dự án đầu tư trang thiết bị; đầu tư tài chính. Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện thoái vốn tại một số doanh nghiệp theo Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ 2025 phê duyệt nhưng chưa hoàn thành.

Ngoài ra, Vietnam Airlines sẽ tập trung triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư đội tàu bay thân rộng và các dự án tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình...

TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG QUỐC GIA TRONG THẬP KỶ QUA Nguồn: BCTC Vietnam Airlines. Nhãn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 KH2026 Lợi nhuận trước thuế

2601 3155 3312 3389 -10960 -12965 -10945 -5363 8416 8168 510

Tiếp tục thoái vốn tại VIAGS, VAECO, VACS và tìm nhà đầu tư cho Pacific Airlines

Bên cạnh kết quả sản xuất, kinh doanh, HĐQT Vietnam Airlines cũng báo cáo Đại hội về việc cơ bản hoàn thành Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.

Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Thành viên HĐQT Vietnam Airlines, mục tiêu quan trọng nhất của đề án là khôi phục nền tảng tài chính và đưa doanh nghiệp ra khỏi tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

Tại thời điểm 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của công ty mẹ và hợp nhất đều không còn âm, lần lượt đạt 8.877 tỷ đồng và 6.817 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2025 đạt 5.509 tỷ đồng , trong khi lợi nhuận hợp nhất đạt 7.714 tỷ đồng . Trước đó, năm 2024, hai chỉ tiêu này lần lượt đạt 2.775 tỷ đồng và 7.957 tỷ đồng .

Vietnam Airlines cũng đã ký các hợp đồng tín dụng và gia hạn thời hạn trả nợ với SeABank, MSB và SHB đến năm 2027. Hãng đồng thời đàm phán thành công với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại các khoản vay có tổng giá trị 259,3 triệu USD và 80,1 tỷ đồng .

Đáng chú ý, HĐQT Vietnam Airlines đã phê duyệt chủ trương chuyển nhượng tối đa 49% vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (SKYPEC). Tổng công ty cũng đã hoàn tất lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý để xây dựng phương án và quy trình chuyển nhượng vốn theo đúng quy định.

Đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác nhà ga hành khách Việt Nam (VACS) và Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), Vietnam Airlines sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để triển khai lộ trình chuyển nhượng vốn sau năm 2025.

Đối với Pacific Airlines, Vietnam Airlines vẫn đang tìm kiếm nhà đầu tư để chuyển nhượng vốn sau khi các kế hoạch triển khai trước đó chưa thành công do điều kiện thị trường chưa thuận lợi và còn tồn tại một số vướng mắc pháp lý.

Riêng khoản đầu tư tại K6, Vietnam Airlines đã hoàn tất giai đoạn 1 của kế hoạch thoái vốn từ năm 2023, với việc chuyển nhượng 45% vốn, thu về 45 triệu USD , tương đương giá trị vốn đầu tư ban đầu. Theo kế hoạch, giai đoạn 2 sẽ tiếp tục thoái thêm 14% vốn sau năm 2025.