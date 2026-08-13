VN-Index 'bốc hơi' 27 điểm

VN-Index giảm 27,55 điểm trong phiên 13/8, tương đương 1,5%, xuống 1.765,63 điểm khi áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh vào buổi chiều.

VN-Index giảm hơn 27 điểm trong ngày 13/8. Ảnh: Duy Hiệu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động trong ngày 13/8 khi áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh vào buổi chiều và kéo chỉ số VN-Index giảm sâu.

Trong phần lớn thời gian phiên sáng, VN-Index chủ yếu giằng co quanh mốc tham chiếu. Dòng tiền chưa cho thấy sự quyết liệt ở cả bên mua lẫn bên bán, khiến chỉ số duy trì trạng thái cân bằng.

Tuy nhiên, cục diện thay đổi đáng kể từ đầu phiên chiều. Áp lực bán bất ngờ tăng mạnh trên diện rộng, trong đó nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chịu sức ép rõ rệt. Khi những trụ cột của thị trường đồng loạt mất giá, VN-Index nhanh chóng đánh mất vùng cân bằng và lao dốc.

Đáng chú ý, thanh khoản cũng tăng vọt trong thời điểm thị trường rung lắc. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE, HNX và UPCoM tăng khoảng 32% so với phiên trước, lên hơn 20.000 tỷ đồng . Phần lớn sự gia tăng thanh khoản xuất hiện trong phiên chiều, cho thấy lượng cung được đẩy mạnh khi thị trường bắt đầu giảm sâu.

Kết phiên, VN-Index giảm 27,55 điểm (-1,5%) xuống 1.765,63 điểm; HNX-Index giảm 5,11 điểm (-1,8%) xuống 283,34 điểm; riêng UPCoM-Index tăng 0,55 điểm (+0,4%) lên 128,06 điểm.

Thị trường chung cũng cho thấy bên bán hoàn toàn chiếm ưu thế. Toàn thị trường ghi nhận 432 mã giảm (gồm 8 mã giảm sàn), 861 mã giữ tham chiếu và 257 mã tăng (gồm 22 mã tăng trần).

Sức ép lớn nhất đối với chỉ số VN-Index hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong rổ VN30, có tới 24 mã giảm, chỉ 4 mã tăng và 2 mã đứng giá.

Chỉ số VN30 vì vậy giảm hơn 27 điểm, xuống vùng 1.909 điểm, cho thấy áp lực điều chỉnh không còn tập trung ở một vài cổ phiếu riêng lẻ mà đã lan rộng trong nhóm dẫn dắt.

VN-Index giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 7. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống hôm nay tập trung tại các mã VIC (-3,5%), VHM (-2,7%), GAS (-2,6%), HPG (-1,8%), ACB (-2,4%), VCK (-4,2%), BID (-1%), VPB (-1,4%), FPT (-2,3%) và VPL (-1,8%). Việc nhiều cổ phiếu có vốn hóa lớn cùng giảm khiến tác động lên chỉ số trở nên rõ rệt hơn so với mức giảm của mặt bằng chung.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn duy trì được sắc xanh như GVR (+1,2%), BCM (+3,4%), TCB (+0,6%), SBT (+6,5%), CRV (+5,3%), MCH (+0,5%), MSN (+0,6%), GMD (+1,7%), DGW (+5,2%) và HVN (+0,6%).

Tuy nhiên, số cổ phiếu tăng giá và mức tăng của nhóm này không đủ sức cân bằng áp lực bán từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số vì vậy vẫn kết phiên trong trạng thái giảm sâu.

Diễn biến tiêu cực của thị trường còn đi kèm động thái bán ròng trở lại của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong phiên 13/8, khối ngoại bán ròng hơn 550 tỷ đồng , tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. TCB chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với khoảng 170 tỷ đồng , tiếp đến là VHM (- 159 tỷ đồng ), VIC (- 126 tỷ đồng ), HPG (- 106 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại vẫn tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ. GEX được mua ròng khoảng 117 tỷ đồng , trong khi LPB và SSI cùng được mua ròng khoảng 97 tỷ đồng .