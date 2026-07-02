Ngày càng nhiều đại gia Việt Nam sở hữu máy bay riêng

Số lượng máy bay tư nhân tại Việt Nam tăng từ 9 lên 15 chiếc chỉ sau một năm, phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của giới doanh nhân và người giàu.

Việt Nam hiện có 15 máy bay thuộc sở hữu tư nhân. Ảnh: E.H.

Theo báo cáo của hãng tư vấn hàng không Asian Sky Group được Nikkei Asia dẫn lại, Việt Nam hiện có 15 máy bay tư nhân trong năm 2025, tăng từ 9 chiếc của năm trước đó. Đây là mức tăng nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh báo cáo The Wealth Report 2026 của Knight Frank dự báo Việt Nam sẽ là quốc gia có tốc độ gia tăng số người sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên nhanh thứ 4 thế giới trong giai đoạn đến năm 2031.

Ông Paul Desgrosseilliers, Tổng giám đốc ExecuJet Haite - đơn vị cung cấp dịch vụ cho máy bay tư nhân - cho biết trước năm 2020, Việt Nam hầu như không có máy bay tư nhân.

Theo ông, các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam hiện ngày càng sử dụng nhiều máy bay riêng cho các chuyến công tác tới Bắc Mỹ và châu Âu nhằm tránh phải nối chuyến trên các đường bay thương mại.

"Điều đó không chỉ giúp họ tránh những khoảng thời gian chờ đợi kéo dài mà còn cho phép làm việc hiệu quả và riêng tư ngay trên chuyến bay", ông nói.

Theo Nikkei Asia, sự gia tăng số lượng máy bay tư nhân là một trong những chỉ dấu cho thấy quá trình tích lũy tài sản tại Việt Nam đang diễn ra nhanh hơn, cùng với sự mở rộng của tầng lớp doanh nhân và giới siêu giàu.

Xu hướng này cũng được McKinsey đánh giá sẽ kéo theo nhu cầu lớn hơn đối với các dịch vụ dành cho khách hàng có giá trị tài sản cao, từ tư vấn đầu tư, quản lý tài sản đến du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe cao cấp.

Ông Arsh Khosla, chuyên gia của McKinsey, nhận định nhóm khách hàng giàu có ngày càng mong muốn được tiếp cận những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trên thị trường, đồng thời kỳ vọng các giải pháp được thiết kế riêng theo nhu cầu của từng cá nhân.